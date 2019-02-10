Кто изобрел первый пароход

210 лет назад, 11 февраля 1809 года, Роберт Фултон запатентовал конструкцию первого в мире парохода. При этом известно, что эксперименты в кораблестроении, связанные с использованием энергии пара, начались еще за сто лет до этого события.

Считается, что первым эту идею выдвинул французский физик Дени Папен, экспериментировавший с моделью парового двигателя в XVII веке. В 1707 году Папен спроектировал судно с паровым двигателем и гребными колесами, о котором, к сожалению, не сохранилось достаточно информации. Существует предположение, что после успешного испытания прототип был уничтожен лодочниками, боявшимися потерять работу. Через 30 лет после опытов Папена, идею подхватил англичанин Джонатан Халлс. Но первая его попытка спустить на воду корабль на паровом двигатели закончилась неудачей. Двигатель оказался настолько тяжелым, что паровой буксир попросту затонул.

До ума идею с пароходами довели только в начале 19 века. В 1802 году шотландец Уильям Саймингтон продемонстрировал пароход «Шарлотта Дундас», а еще через пять лет американец Роберт Фултон построил «Клермонт» - первый пароход, который начал выполнять регулярные коммерческие рейсы и лодочники уже не смогли его остановить. Фултон первым сообразил запатентовать конструкцию «Клермонта» и 11 февраля 1809 года вошел в историю как изобретатель парохода. В газетах того времени появились статьи о реакции лодочников, которые были шокированы зрелищем того, как «чудовище Фултона», изрыгающее огонь и дым, двигалось по Гудзону против ветра и течения.

Первый российский пароход «Елизавета» / фото: музей морского флота (mmflota.ru)

Первый российский пароход «Елизавета» был построен в 1815 году владельцем механико-литейного завода в Петербурге Карлом Бердом. После успешных испытаний на Неве «Елизавета» стала курсировать между Петербургом и Кронштадтом.