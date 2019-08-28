Кто изобрел первый мотоцикл
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134 года назад, 29 августа 1885 года, немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл.
С 1872 года инженер Даймлер работал в фирме Отто над созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя вместе с коллегой Вильгельмом Майбахом он основал собственную фирму.
К 1885 году двигатель Даймлера прошёл стадию исследований и был готов к использованию. Но нужно было найти подходящую машину для его установки. Решено было использовать для этого обычный велосипед. Своё изобретение Даймлер назвал «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем».
И все же новый вид транспорта оказался довольно удачным и уже в первом своём варианте очень походил на современный мотоцикл, так как основывался на компоновочных принципах, оставшихся незыблемыми до наших дней.