Кто изобрел первый мотоцикл

134 года назад, 29 августа 1885 года, немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл.

С 1872 года инженер Даймлер работал в фирме Отто над созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя вместе с коллегой Вильгельмом Майбахом он основал собственную фирму.

К 1885 году двигатель Даймлера прошёл стадию исследований и был готов к использованию. Но нужно было найти подходящую машину для его установки. Решено было использовать для этого обычный велосипед. Своё изобретение Даймлер назвал «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем».

Но хотя он и запатентовал свою идею, создать рабочий образец он так и не собрался. Довести дело до конца взялся сын инженера — Адольф. Получившееся устройство можно назвать скорее «прадедушкой» привычного нам мотоцикла: это был велосипед с деревянной рамой, ременной передачей и бензиновым двигателем мощностью 0,5 л.с. Колёса этого гибрида имели железные ободы и деревянные спицы. Кстати, первым в истории водителем мотоцикла стал Майбах. Прокатившись на изобретении своего друга, которое могло развивать скорость до 12 км/ч, он вернул его Даймлерам со словами: «Это не машина, это костедробилка. Я вас поздравляю!»

И все же новый вид транспорта оказался довольно удачным и уже в первом своём варианте очень походил на современный мотоцикл, так как основывался на компоновочных принципах, оставшихся незыблемыми до наших дней.