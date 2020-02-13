День святого Валентина или История праздника всех влюбленных

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных.

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны со времен древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata.

У праздника есть и конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов — браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.

Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни (Valentine of Terni). Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы виновницам их страсти.

Император, когда узнал об этом, приговорил нарушителя к казни. Трагедия ситуации заключалась еще и в том, что и сам Валентин был влюблен — в дочь тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано письмо было уже после того, как Валентина казнили.

Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви, хотя и до 1969 года церковь не одобряла и не поддерживала традиций празднования этого дня.

Так ли это было или иначе, но, по всей видимости, именно оттуда повелось писать в День святого Валентина любовные записки — «валентинки». А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви.

В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с XIII века, в США — со второй половины XVIII века. Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и даже стала отдельной сферой достаточно успешного бизнеса. Например, в начале прошлого века у американцев было принято посылать своим невестам марципаны, которые были довольно дороги, ну а в преддверии 14 февраля цены на эти цветы были просто заоблачны.

В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась с подачи одной крупной фирмы по производству шоколада. В стране восходящего солнца начали праздновать День святого Валентина в 30-е годы, и до сих пор шоколад остается там самым распространенным подарком. Кстати, японский День святого Валентина скорее напоминает «8 Марта для мужчин», так как японские мужчины получают в этот праздник, пожалуй, даже больше подарков, чем женщины.

У французов же в День святого Валентина принято дарить драгоценности, а в Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле окна и ждут первых прохожих. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и есть их суженый.

Но есть в мире страны, которые не празднуют День святого Валентина. Особенно отличилась Саудовская Аравия, которая является единственной в мире страной, где этот праздник официально запрещен, причем, под угрозой больших штрафов.

На Руси в старину был свой праздник влюбленных, вот только отмечался он не зимой, а летом, и был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии. Сегодня в нашей стране в этот день празднуют Всероссийский день семьи, любви и верности. Ну а влюбленные справляют праздник в День святого Валентина.

Кстати, несмотря на то, что 14 февраля — это День всех влюбленных, праздновать его можно не только тем, кто уже нашел свою вторую половинку. Этот праз касается всех, кто верит в светлое и искреннее чувство. Поэтому поздравить с этим праздником можно и всех друзей, которые еще ждут встречи с настоящей любовью.