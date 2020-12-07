Диетолог рассказала, кому нельзя есть мандарины

Мандарины среди всех цитрусовых содержат наибольшее количество фруктозы, и злоупотребление ими может негативно сказаться на фигуре, рассказала RT ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологиии, кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян.

«Людям, которые хотят похудеть, и тем, у кого есть ожирение, сахарный диабет, дозу этих фруктов нужно контролировать. Допустимо два мандарина в день, не больше», — сказала Григорьян.

Эксперт обратила внимание, что у склонных к аллергии людей из-за этих фруктов может возникнуть крапивница, насморк или даже удушье, поэтому стоит отказаться от мандаринов. «Если вы страдаете аллергическими болезнями, то эти фрукты тоже надо убрать из своего питания. Конечно, ограничивать дозу детям», — пояснила Ольга Григорьян.

В период обострения желудочно-кишечных заболеваний также нужно следить за количеством съеденных цитрусовых, добавила диетолог.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефедова порекомендовала следить за нормой потребления витамина С, который содержится в цитрусовых. Злоупотреблять продуктами не стоит, поскольку это может дать обратный эффект — он начнёт действовать не как антиоксидант, а как окислитель.