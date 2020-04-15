Когда затонул «Титаник»

15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом затонул лайнер «Титаник». На его борту находились больше 2208 человек, из которых спаслись немногим больше 700 человек.

«Титаник» был крупнейшим на тот момент пассажирским судном — длиной 260 метров и шириной 28 метров. На судне было восемь палуб и 762 каюты, поделенных на три класса.

Лайнер был оборудован паровыми машинами и паровой турбиной, и мог развивать скорость 23 узла (42 км/ч). У него было двойное дно, а его корпус был разделён на 16 водонепроницаемых отсеков. Главный конструктор Томас Эндрюс утверждал, что корабль не потонет, даже если четыре из них будут затоплены. Прежде чем отправиться в свой первый и последний рейс, лайнер успешно прошёл ходовые испытания.

10 апреля 1912 года корабль отправился из Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США). 14 апреля стали поступать сообщения об айсбергах на маршруте судна от других кораблей, но их сначала не получали из-за неполадок со связью, а потом не обращали на них должного внимания. Судно шло на полной скорости, но, по приказу капитана, чуть правее проложенного маршрута, чтобы избежать льдов.

Около полуночи 14 апреля вперёдсмотрящие заметили айсберг, и корабль стал поворачивать по команде «Лево руля», но столкновения избежать не удалось — корабль напоролся на айсберг подводной частью. Айсберг прорезал шесть из 16 водонепроницаемых отсеков судна.

В полночь Эндрюса вызвали на капитанский мостик, чтобы он оценил ситуацию, и он подтвердил, что судно потонет. Капитан Эдвард Джон Смит приказал начать эвакуацию, в первую очередь сажая в шлюпки женщин и детей. Шлюпок было всего 20 — судно снабжали лодками по устаревшим правилам, и этого было недостаточно при таком количестве пассажиров.

Пока шла эвакуация, корабль наклонился, и по нему прошла огромная волна, которая смыла с палуб часть людей. Примерно в 2:20 15 апреля «Титаник» затонул.

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Около четырёх часов утра на место крушения прибыло судно «Карпатия», которое приняло сигнал бедствия в 00:25 и спешило на помощь на рекордной скорости в 17,5 узлов вместо предельной в 14 узлов. Оно приняло выживших на борт. Спаслись 60 процентов пассажиров, купивших билет в первый класс, 44 процента — во второй класс и 25 процентов — третий класс. Погибли, по разным данным, от 1400 до 1517 человек.

Сейчас обломки «Титаника» находятся на глубине 3750 метров. Их обнаружила в 1965 году экспедиция под командованием американского исследователя Роберта Балларда. Потом со дна поднимали множество артефактов, но поднять части корабля на поверхность не представляется возможным, так как они ушли глубоко в ил и находятся в ужасном состоянии.