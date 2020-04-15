11.01.2021 в 12:43
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Когда затонул «Титаник»

Когда затонул «Титаник»

Фото: public domain

15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом затонул лайнер «Титаник». На его борту находились больше 2208 человек, из которых спаслись немногим больше 700 человек.

«Титаник» был крупнейшим на тот момент пассажирским судном — длиной 260 метров и шириной 28 метров. На судне было восемь палуб и 762 каюты, поделенных на три класса.

Лайнер был оборудован паровыми машинами и паровой турбиной, и мог развивать скорость 23 узла (42 км/ч). У него было двойное дно, а его корпус был разделён на 16 водонепроницаемых отсеков. Главный конструктор Томас Эндрюс утверждал, что корабль не потонет, даже если четыре из них будут затоплены. Прежде чем отправиться в свой первый и последний рейс, лайнер успешно прошёл ходовые испытания.

10 апреля 1912 года корабль отправился из Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США). 14 апреля стали поступать сообщения об айсбергах на маршруте судна от других кораблей, но их сначала не получали из-за неполадок со связью, а потом не обращали на них должного внимания. Судно шло на полной скорости, но, по приказу капитана, чуть правее проложенного маршрута, чтобы избежать льдов.

103 года назад затонул близнец «Титаника»

Около полуночи 14 апреля вперёдсмотрящие заметили айсберг, и корабль стал поворачивать по команде «Лево руля», но столкновения избежать не удалось — корабль напоролся на айсберг подводной частью. Айсберг прорезал шесть из 16 водонепроницаемых отсеков судна.

В полночь Эндрюса вызвали на капитанский мостик, чтобы он оценил ситуацию, и он подтвердил, что судно потонет. Капитан Эдвард Джон Смит приказал начать эвакуацию, в первую очередь сажая в шлюпки женщин и детей. Шлюпок было всего 20 — судно снабжали лодками по устаревшим правилам, и этого было недостаточно при таком количестве пассажиров.

Пока шла эвакуация, корабль наклонился, и по нему прошла огромная волна, которая смыла с палуб часть людей. Примерно в 2:20 15 апреля «Титаник» затонул.

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Около четырёх часов утра на место крушения прибыло судно «Карпатия», которое приняло сигнал бедствия в 00:25 и спешило на помощь на рекордной скорости в 17,5 узлов вместо предельной в 14 узлов. Оно приняло выживших на борт. Спаслись 60 процентов пассажиров, купивших билет в первый класс, 44 процента — во второй класс и 25 процентов — третий класс. Погибли, по разным данным, от 1400 до 1517 человек.

Сейчас обломки «Титаника» находятся на глубине 3750 метров. Их обнаружила в 1965 году экспедиция под командованием американского исследователя Роберта Балларда. Потом со дна поднимали множество артефактов, но поднять части корабля на поверхность не представляется возможным, так как они ушли глубоко в ил и находятся в ужасном состоянии.

Автор: Евгения Филиппова

Просмотров 4877

15.04.2020 00:17

Пример

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