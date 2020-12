«Пинк Флойд» покорили мир своим психоделическим звучанием Фото: pixabay.com 52 года назад, 5 августа 1967 года, вышел в свет первый альбом группы «Пинк Флойд» («Pink Floyd») «The Piper At The Gates Of Dawn», ставший классикой психоделического рока. В России распространён некорректный перевод названия альбома — «Волынщик у врат зари», хотя на самом деле это название главы из любимой книги композитора альбома «Ветер в ивах» Кеннета Грэма, где «The Piper» — это никакой не «волынщик», а бог Пан, играющий на свирели. Основную работу по написанию музыки и текстов проделал гитарист Сид Баррет, его творчество вызвало разноречивую реакцию и интерес публики, заняв 6-е место в британском хит-параде. На протяжении десятков лет своего существования и даже после распада, «Пинк Флойд» сохраняет множество поклонников во всем мире. Сложившись в рамках психоделического андеграунда, творчество группы развивалось в дальнейшем русле арт-рока. «Пинк Флойд» выработал свой музыкальный стиль, который иногда называют психоделическим арт-роком. Новаторство группы в то время проявилось не только в музыке, но и в использовании последних технических достижений в студийной работе и на концертах. Когда отмечается Всемирный день «The Beatles» Музыканты были одними из первых в мире, кто начал применять на концертах лазерную и квадрофоническую аппаратуру, демонстрировать слайды, кино и анимацию. Важную роль играли и тексты композиций, многие из которых были посвящены сложным общечеловеческим проблемам одиночества, отчуждения, безумия, страха смерти. В 2014 году вышел последний студийный альбом группы The Endless River, после этого группа официально прекратила своё существование. Автор: Константин Никитин 2530 2530 05.08.2019 00:27