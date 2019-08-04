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«Пинк Флойд» покорили мир своим психоделическим звучанием

«Пинк Флойд» покорили мир своим психоделическим звучанием

Фото: pixabay.com

52 года назад, 5 августа 1967 года, вышел в свет первый альбом группы «Пинк Флойд» («Pink Floyd») «The Piper At The Gates Of Dawn», ставший классикой психоделического рока.

В России распространён некорректный перевод названия альбома — «Волынщик у врат зари», хотя на самом деле это название главы из любимой книги композитора альбома «Ветер в ивах» Кеннета Грэма, где «The Piper» — это никакой не «волынщик», а бог Пан, играющий на свирели. Основную работу по написанию музыки и текстов проделал гитарист Сид Баррет, его творчество вызвало разноречивую реакцию и интерес публики, заняв 6-е место в британском хит-параде.

На протяжении десятков лет своего существования и даже после распада, «Пинк Флойд» сохраняет множество поклонников во всем мире. Сложившись в рамках психоделического андеграунда, творчество группы развивалось в дальнейшем русле арт-рока. «Пинк Флойд» выработал свой музыкальный стиль, который иногда называют психоделическим арт-роком. Новаторство группы в то время проявилось не только в музыке, но и в использовании последних технических достижений в студийной работе и на концертах.

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Музыканты были одними из первых в мире, кто начал применять на концертах лазерную и квадрофоническую аппаратуру, демонстрировать слайды, кино и анимацию. Важную роль играли и тексты композиций, многие из которых были посвящены сложным общечеловеческим проблемам одиночества, отчуждения, безумия, страха смерти. В 2014 году вышел последний студийный альбом группы The Endless River, после этого группа официально прекратила своё существование.

Автор: Константин Никитин

Просмотров 2530

05.08.2019 00:27

Пример



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