Кто придумал майонез

Говорят, что 263 года назад, 28 мая 1756 года появилась обожаемая в России приправа — майонез. Главная версия гласит, что он родился на средиземноморском острове, хотя точно сказать никто не может. Изобретение приписывают французским поварам — чемпионам по созданию блюд, которые у нас в России становятся главным украшением стола. Достаточно вспомнить знаменитый оливье.

Итак, это произошло в начале Семилетней войны. Французы захватили остров Менорку, принадлежащий Испании. Англичане также высадились на Менорке и осадили столицу острова — Маон. Французы под предводительством герцога де Ришелье практически голодали. Из продуктов были только оливковое масло и яйца. Французы питались омлетами и яичницей. Когда смотреть на эти блюда уже не было никаких сил, повар придумал оригинальный соус: он растер масло и желтки яиц и добавил к эмульсии сахар и соль. Все были в восторге. Назвали соус «маонским», по-французски это звучало как «mayonnaise».

Есть и другая версия. Произошло это в 1782 году. Тогда герцог Луи де Крильон — француз, служивший испанцам, отвоевал у англичан город Маон. В честь этой победы устроили пир, где и был представлен удивительный холодный соус из тех продуктов, которыми славился остров: оливкового масла и яиц. Впоследствии соус назвали «маонским».

Для третьей версии место тоже нашлось. Ни в 1756 году, ни в 1782 году повара не изобретали майонез. Они делали соус на основе давно известного всем старинного рецепта: острого испанский соуса али-оли, изготавливающегося на основе чеснока, яиц и масла. О нем писал еще Вергилий. В наши дни соус известен под названием айоли. Французы просто дали ему другое название и сделали старинный рецепт популярным во всей Европе.

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А вот рецепт настоявшего майонеза Провансаль, который каждый может сделать своим руками, чтобы быть уверенным в качестве приправы. Понадобятся: 2 желтка, 1 стакан оливкового масла (можно смешать оливковое и подсолнечное рафинированное, или добавить к оливковому любое другое не пахучее растительное масло, например, масло виноградной косточки), 0,5 столовых ложки сахара, 1/3 чайной ложки соли, 1 чайная ложка русской горчицы, 2 чайные ложки лимонного сока. Для начала нужно будет взбить желтки с солью, сахаром и горчицей до однородной массы, затем вливать тонкой струйкой растительное масло и одновременно взбивать, потом продолжать взбивать массу, пока она не станет густой и однородной и в конце добавить лимонный сок и еще немного взбить.

Сегодня этот продукт присутствует в блюдах почти каждого направления мировой кухни. А россияне — так вообще самые майонезолюбивые люди в Европе.