Когда пал Константинополь

Под натиском войск султана Мехмеда II 29 мая 1453 года пал Константинополь. Этим событием окончательно закончилась история Восточной Римской империи, более известной нам как Византия.

В 658 году до Рождества Христова на полуострове между бухтой Золотой Рог и Мраморным морем греческие колонисты, бежавшие из испытывавшей тяготы войны Мегары, основали город Византий. Поначалу его населяли рыбаки и торговцы, но выгодное географическое положение помогло Византию занять видное положение среди остальных полисов.

Император Константин Великий перенёс столицу Римской империи в Византий в 330 году, тогда же город переименовали в Новый Рим. Официальное название не закрепилось, и гораздо чаще город стали называть Константинополем. Константин дал переселенцам в новую столицу многочисленные преимущества. За счёт казны горожане бесплатно получали хлеб, масло, вино и топливо. Со временем Константинополь стал одним из главных центров христианства, паломники стекались к огромному собору Святой Софии — чуду архитектурной мысли. К городу, обделённому питьевыми источниками, подтянули нитки акведуков, по которым вода поступала за сотни километров, а затем хранилась в гигантских подземных цистернах.

Константинополь неоднократно осаждали гунны, авары, персы, арабы, славяне, печенеги, крестоносцы. Последние в 1204 году захватили город, разграбив его, но византийцам спустя десятилетия удалось отвоевать свою столицу. После этого империя так и не смогла окончательно оправиться, она постоянно ужималась и под конец своего существования ограничивалась самим Константинополем и его пригородами.

После трёхдневного штурма 29 мая 1453 года войско турецкого султана Мехмеда II захватило столицу Византии, что и положило конец 1100-летней истории Византийской империи.

Император Константин ХI Палеолог погиб, сражаясь в рядах защитников города. Мехмед приказал отрезать Константину голову и выставить её для всеобщего обозрения на ипподроме, а тело похоронить с подобающими почестями. Мехмед II получил прозвище Фатих — «Завоеватель».

Значительную роль во взятии Константинополя сыграла имевшаяся у турок пушка Урбана или Базилика. Это была 32-тонная бомбарда из бронзы, которая выстреливала полутонные ядра на расстояние до двух километров.

Неравны были и силы противников: город защищали около 10 тысяч человек, а армия турок насчитывала до 250 тысяч воинов.

Константинополь стал столицей Оттоманской порты, резиденцией турецких султанов, получив новое имя Стамбул, которое окончательно укрепилось только в XX веке. В Турции 29 мая отмечают национальный праздник.