Клонирование человека так пока и не разрешили

Уже 21 год полностью запрещены эксперименты по клонированию человека. 12 января 1998 года Протокол о таком запрете подписали в Париже.

Первой из млекопитающих животных клонировали, то есть воспроизвели особь с полностью идентичным набором генетических характеристик и внешностью, овцу. Это произошло в Шотландии в 1996 году. Получившееся животное, которое назвали Долли, прожило 6,5 лет и оставило после себя шесть ягнят. Такие результаты считают успехом технологии, которая стала известна как перенос ядра.

С тех пор её активно развивали: после овечки Долли клонировали 12 видов животных, в том числе, с коммерческими целями — создавали кошек, идентичных умершим питомцам. Но, несмотря на то, что учёные уже в ближайшее время могут оказаться близко к технологиям клонирования человека, такие эксперименты невозможны ни в одной стране, подписавшей Протокол.

Он запрещает «любое вмешательство, нацеленное на создание человеческого существа, генетически идентичного другому человеческому существу, живому или умершему». Согласно документу, это противоречит представлениям о человеческом достоинстве и в силу этого представляет собой недобросовестное применение достижений биологии и медицины. Были у авторов и другие опасения — что это повлечёт проблемы медицинского, психологического и социального характера для того, кого клонируют, и вновь созданного человека.

Документ стал дополнением Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины 1988 года. Подписали Протокол 19 европейских государств. Россия в их число не входит, но в стране действует свой федеральный закон «О временном запрете на клонирование человека» от 20 мая 2002 года №54-ФЗ.