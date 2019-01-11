Клонирование человека так пока и не разрешили
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Уже 21 год полностью запрещены эксперименты по клонированию человека. 12 января 1998 года Протокол о таком запрете подписали в Париже.
Первой из млекопитающих животных клонировали, то есть воспроизвели особь с полностью идентичным набором генетических характеристик и внешностью, овцу. Это произошло в Шотландии в 1996 году. Получившееся животное, которое назвали Долли, прожило 6,5 лет и оставило после себя шесть ягнят. Такие результаты считают успехом технологии, которая стала известна как перенос ядра.
Он запрещает «любое вмешательство, нацеленное на создание человеческого существа, генетически идентичного другому человеческому существу, живому или умершему». Согласно документу, это противоречит представлениям о человеческом достоинстве и в силу этого представляет собой недобросовестное применение достижений биологии и медицины. Были у авторов и другие опасения — что это повлечёт проблемы медицинского, психологического и социального характера для того, кого клонируют, и вновь созданного человека.
Документ стал дополнением Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины 1988 года. Подписали Протокол 19 европейских государств. Россия в их число не входит, но в стране действует свой федеральный закон «О временном запрете на клонирование человека» от 20 мая 2002 года №54-ФЗ.