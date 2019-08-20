Кто украл «Мону Лизу» из Лувра

21 августа 1911 года из Лувра была похищена картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Смелый поступок совершил стекольщик Винченцо Перуджиа. Он утверждал впоследствии, что влюбился в улыбку Джоконды, которая ему напоминала «улыбку его подруги детства». Из-за этой самой улыбки стекольщик и похитил картину, а затем любовался ею в полном одиночестве в течение двух лет.

Затем вор попытался продать картину, но его схватили. За те два года, что «Джоконда» отсутствовала на своем привычном месте, во Франции разразилась чуть ли не катастрофа национального масштаба. Вплоть до того, что в краже подозревали даже знаменитого поэта Аполлинера и не менее знаменитого художника Пабло Пикассо.

О том, что Джоконда украдена, стало известно через день — 22 августа 1911 года, единственной уликой оказался отпечаток пальца, оставленный на недавно установленном защитном стекле. Отпечаток сравнили с отпечатками 257 сотрудников Лувра, но совпадений не обнаружили. Но почему-то никому и в голову не пришло проверить отпечатки пальцев мастера, который устанавливал стекло.

Из-за скандала директор Лувра ушел в отставку, музейная администрация была уволена, полиция вела безуспешные поиски, а пресса печатала бесконечные варианты детективной истории под названием «Кто украл «Мону Лизу?»».

Похищение сделало «Джоконду» еще более популярной, чем прежде — в Лувр выстраивались огромные очереди, просто чтобы увидеть пустое место. В парижских кабаре девушки танцевали, одев на лица маски «Моны Лизы». Посвященные «Джоконде» песни имели огромный успех. Только лишь гибель «Титаника» смогла вытеснить с первых страниц газет всего мира историю кражи картины Леонардо да Винчи.

И неизвестно, сколько бы еще все это продолжалось, но спустя два года, в декабре 1913, картина вдруг объявилась во Флоренции. Причем также неожиданно, как и исчезла. Один продавец итальянского искусства получает письмо от некоего Винченцо Леонарда, который предлагает купить у него «Джоконду». Не поверив в это, он на всякий случай предупреждает директора Галереи Уффици во Флоренции и просит его сходить вместе с ним во флорентийский отель «Триполи», где Леонард назначил встречу.

Встреча состоялась, мнимый Леонард демонстрирует картину, и что же видят продавец с директором? Подлинник да Винчи! Оба мужчины тут же бегут в полицию, которая арестовывает незадачливого продавца. В итоге для Перуджиа история закончилась благополучно — его приговорили всего лишь к одному году тюрьмы, а через несколько месяцев вообще отпустили.

В XX веке знаменитая картина Леонардо да Винчи покидала Лувр лишь дважды - в 1963 году выставлялась в США и в 1974 году ее можно было посмотреть в Японии. По пути из Японии во Францию картина была выставлена в музее им. А.С. Пушкина в Москве.