У «Жигулей» были сотни отличий от итальянского прототипа

Первый автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули», прозванный в народе «копейкой», сошёл со сборочного конвейера в Тольятти 49 лет назад, 19 апреля 1970 года. Без помощи итальянцев советский автопром обойтись не мог, считает первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству, экс-глава Минтранса Виталий Ефимов.

«Самая главная удача была в том, что Италия согласилась продать технологию. Ведь это и оборудование, и обучение кадров. Тогда мы сильно отстали в двигателестроении. Единственная машина, которая была на мировом уровне, это «Победа». Дальше у нас не было таких двигателей и трансмиссии, как на Западе. Договорившись с итальянцами, мы получили доступ к технологиям и добротную машину, на базе которой разработали ещё несколько удачных моделей», — рассказал депутат «Парламентской газете».

С начала 1960-х Глава совмина СССР Алексей Косыгин добивался закупки за рубежом автоконвейера, и договориться получилось с Италией, где коммунисты получили министерские портфели. Президент Fiat и пожизненный сенатор Витторио Валетта тоже согласился на сделку, так как автоконцерн испытывал финансовые затруднения.

Советское Министерство автомобильной промышленности 4 мая 1966 года подписало в Турине с концерном Fiat протокол «О сотрудничестве в области разработки конструкции автомобиля, проекта автомобильного завода и его строительства в СССР». Договор предусматривал строительство автозавода мощностью 2200 единиц в день. Место для предприятия выбрали возле города Тольятти. В честь умершего в 1964-м генсека Итальянской компартии переименовали Ставрополь-на-Волге.

Прототипом для «Жигулей» стал Fiat -124 — заднеприводный легковой автомобиль с кузовом типа седан, который выпускался в Турине с 1966 года. Правда, во время испытаний на Дмитровском автополигоне Научного автомоторного института «итальянец» показал себя не самым лучшим образом. За четыре года доработок итальянские инженеры внесли в конструкцию около 800 изменений. Основное различие — в двигателе. Если у Fiat -124 он нижневальный (OHV), то у ВАЗ-2101 — с верхним распределительным валом (OHC).Именно этот механизм так и остался больным местом в довольно надёжном двигателе «копейки». Кроме того, задние дисковые тормоза заменили на барабанные, увеличили толщину ответственных элементов несущего кузова. А наиболее заметное внешнее различие — в поднятом на 30 миллиметров клиренсе.

С 1970 по 1988 годы ВАЗ выпустил 4,85 миллионов автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций с кузовом седан, эти машины под маркой Lada 1200 активно продавались в странах соцлагеря и в Северной Европе. За «копейкой» последовали её «близкие родственники»: ВАЗ-2106 в 1976 году, ВАЗ-2105 в 1980-м, ВАЗ-2107 в 1982-м и ВАЗ-2104 в 1984-м. «Четвёрку» сняли с производства только в сентябре 2012 года.