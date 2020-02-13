Всемирный День компьютерщика

14 февраля отмечается неофициальный, но важный праздник День компьютерщика. 14 февраля 1946 года научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator).

Интересно, что работы по разработке первой вычислительной машины спонсировались американской армией, которой компьютер был необходим для проведения военных расчетов, планирования и программирования. ENIAC I проработал до 23 часов 45 минут 2 октября 1955 года, а потом был разобран.

Конечно, были и более ранние компьютеры, но это все прототипы и экспериментальные варианты. А ENIAC был разработан для решения одной из серьезных и нужных задач того времени: для обсчета баллистических таблиц армии. В армии были отделы, занимающиеся обсчетом баллистических таблиц для нужд артиллерии и авиации. Работали в этих отделах люди на должности Армейского Калькулятора.

Естественно, мощности и производительности этих «вычислительных ресурсов» армии не хватало. Именно поэтому кибернетики в начале 1943 года приступили к разработке концепции нового вычислительного устройства — компьютера ENIAC.

В свой праздничный день компьютерщики принимают поздравления от начальства, коллег, родных и близких. В крупных компаниях устраивают различные мероприятия: семинары, лекции, выставки. Не обходится этот день и без корпоративных вечеринок. На них коллеги поздравляют друг друга, дарят тематические сувениры в виде статуэток, чашек, ручек, мышек, флешек. Заказывают праздничные необычные торты, надевают футболки с компьютерной символикой.

Отмечают праздник и студенты и преподаватели вузов, где обучаются будущие профессионалы.

В СМИ обычно в этот день освещаются вопросы о новинках в компьютерной сфере, планы и разработки на будущее. Печатаются биографии знаменитых и успешных людей в данной области.