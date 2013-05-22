Русский Ришелье
Жизнь и судьба Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина (1606-1680) отделена от нас четырьмя веками.
Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин. Неизвестный русский художник. Конец XVII в.
400-летие окончания Смуты и воцарения на Российском престоле династии Романовых объясняет повышенный общественный интерес к историческому пути, пройденному российской государственностью, устроение которой происходило под воздействием монархической идеи. Не обойдены вниманием и ее властные представители, кто с XVII и до начала ХХ века стоял во главе Московского княжества, Российского царства, Российской империи. «Нам есть чем гордиться, и есть в чем каяться, — заметила великая княгиня Мария Владимировна Романова в интервью журналу «РФ сегодня». — Об ошибках и достижениях нашей династии можно говорить бесконечно, спорить, обсуждать различные нюансы. Этот анализ никогда не станет исчерпывающим. Те, кто критикует Императорский дом, зачастую приносят ему больше пользы, чем те, кто пытается, пусть и из самых лучших побуждений, создать лакированный, но далекий от действительности образ».
Это суждение главы Российского императорского дома, сделанное ею спустя четыре столетия, подтверждает потребность не только в том, чтобы, переосмысливая историческое прошлое, воссоздать близкий к действительности облик российской монархии. Обращение к реальной практике государственной жизни обнажает исторические лакуны в том, как и кем на деле прокладывался путь российской государственности, когда, на каком этапе монархическая идея стала препятствием на пути исторического процесса, исчерпала себя. Особое значение имело бы прояснение роли того, в какой мере и как личность монарха предопределяла направление движения, его исход. По самодержавной ли воле или вопреки ей порой выстраивалась будущность России?
Похоже, мы в очередной раз находимся в исходной точке познания собственной истории в ее подлинном виде. По мере того, как массовое сознание освобождается от культового восприятия царей, императоров, вождей, из далеких глубин все больше проступают личности, благодаря которым Россия проследовала сквозь время, сохраняя и возвышая себя в сообществе других стран и народов. Исключительной важности задача состоит в том, чтобы выводить из тени имена и деяния подлинных устроителей России. Одна из таких фигур — Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин…
Жизнь и судьба Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина (1606-1680) отделена от нас четырьмя веками. Ему на протяжении третьей четверти XVII века довелось быть на острие сложнейших внутри- и внешнеполитических проблем российской государственности. Годы его служения пролегли через царствование Алексея Михайловича Романова (1629-1676). Иностранцы, признавая влияние, которое Ордин-Нащокин оказывал на политику Московского государства, называли его «русским Ришелье». Историки же считают первым российским канцлером, основателем и предтечей преобразовательной программы Петра I. Царь Алексей Михайлович присвоил ему высший чин на государевой службе— ближнего боярина, а в своем обращении к нему как-то предрек: «А служба твоя забвенна николи не будет».
Становление Ордина-Нащокина протекало на западной окраине России. Житейский опыт его предков закладывался в пору Золотой орды (до середины XVIII века его имя и фамилия имели иную транскрипцию: «Ордын-Нащокин») на землях, где постоянно давало о себе знать немецкое, польское, шведское влияние. Домашнее образование Ордину-Нащокину дал отец, обедневший псковский дворянин. Афанасий довольно рано заявил о себе, о своих способностях в общинном управлении. Потребность в людях знающих и умеющих ощущалась в то время особенно остро. В 1650-е годы была осуществлена идея «тысячи», — повсеместного выявления молодых подающих надежды дворян. Половина из этой когорты пополняла управленческие ресурсы в Москве, другая шла на укрепление окраинных воеводских структур. Ордин-Нащокин оказался в их числе. Весомости кандидатуре псковского дворянина придавало уверенное владение польским, немецким языками, навыки общения с иноземцами.
У Руси середины XVII века было свое особое средневековье. Архаичные нравы и обычаи, замкнутость, оберегаемая от «тлетворного» влияния Запада, — вот характерные черты русской повседневности того времени. «Московитяне, — отмечал современник, — без всякой науки и образования, все однолетки в этом отношении». Грамотность не превышала одного процента. Религиозный фанатизм стеной стоял на пути просвещения.
Патриарх Никон, ряд лет фактически правивший в стране, распорядился сжечь привезенные из-за границы картины, музыкальные инструменты — «органы», потребовал выселить, проживающих в Москве «латинян» в пригородную слободу. Он и вторивший ему молодой Алексей Михайлович приложили немало усилий к тому, чтобы увести общественное сознание в сторону теологического, церковного начала. Обстановка если не «железного занавеса», то санитарного кордона держала россиян в изоляции от внешнего мира. Такие явления, как бегство за рубеж, невозвращение на родину из-за границы своих сограждан, имело место уже тогда, в те времена.
«Правда есть всему тому, — пишет дьяк Котошихин, — для науки и обычая в иные государства детей своих не посылают, страшась того: узнав тамошних государств веры и обычаи и вольность благую, начали свою веру отменять, а пристав к иным и о возвращении к домам своим и к сородичам никакого бы попечения не имели и не мыслили. А который бы человек князь или боярин, или кто-нибудь, сам, или сына, или брата своего послал для какого-нибудь дела в иные государства без ведомости, не бив челом государю, и такому бы человеку за такое дело в измену, и вотчины, и поместья и животы взяты были на царя.»
1613 год, положив конец смуте, не означал окончания «смутного лихолетья». Преодоление его последствий требовало длительной реабилитации. Ущерб выразился в разрушении социальных связей, в забвении традиций, в размывании управления. Нарушилась преемственность в смене вовлекаемых во власть людей. Восходящей элите не хватало знаний, образованности, опыта. Государственным структурам не доставало устойчивости, стабильности.
Тем временем вызовы извне заявляли о себе по разным азимутам: со стороны Речи Посполитой, Швеции, Крымского ханства, оттоманской Турции. Не меньшую опасность таили в себе угрозы внутреннего порядка: бунты то в Москве, то в Новгороде, то в Пскове, затем восстание под предводительством Степана Разина. Положение усугублялось брожением на Украине. Мятежи и раздоры гетманов вдохновлялись враждебными Москве силами. Сохранялась угроза набегов кочевников с юга и востока. Это требовало продолжения строительства заградительных фортификационных сооружений — «засечных черт». Масштабы и протяженность Симбирской, Тамбовской, Закамской, Белгородской черт и теперь будоражат воображение. Приходилось собирать «всем миром» от царя и всех остальных подданных так называемую «общую милостыню», — «Полонячьи деньги» на выкуп из крымско-татарского рабства сотен и тысяч русских людей.
Тем временем в патриотической среде не ослабевала жажда реванша. Раздавались призывы вернуть «принадлежащие Руси по праву и достоянию предков князей Владимирских» православные земли, отошедшие к полякам во времена лихолетья. Поддаваясь на призывы, власть вынуждена была принимать безрассудные решения. Гибель войска боярина Шеина под Смоленском в 1617 году стало не долгим уроком.
Избрание «не способнейшего, а удобнейшего» Михаила Романова на царствие стало этапным не только в дальнейшем становлении российской монархии, но и вехой в закреплении привилегий родовой знати. «У московитян, — отмечали иностранцы, — знаменитость рода ценится выше справедливости». Особый вес обрели «разрядные книги», своего рода номенклатурные предписания, которые отдавали приоритет потомственной элите при замещении «служилых мест». Подобное породило «местничество» — подход к распределению высоких должностей за именитыми потомками. На деле это оборачивалось погоней за «местом». К примеру, князь Хованский «ставил в смех» князя Прозоровского, поскольку он «выше того боярина тремя местами». От чиновников во власти строго требовалось следить, чтобы приглашенные на совет «так сели». При этом «иные бояре-брады свои уставя, ничего не отвечают, потому, что царь жалует многих в бояре не по роду их, но по великой породе, и многие из них грамоте не ученые и не студерованные.»
Церковь, проникающая во все поры государственной власти, диктат высших сословий, их претензии на право быть во главе всего составляли каркас религиозно-олигархической системы управления. Преобладающее влияние сословных кланов усугубляло проблемы не ставших на ноги, не окрепших со времен Смуты государственных структур. Царство долгое время было на попечении «дядьки» Бориса Ивановича Морозова, воспитателя 16-летнего Алексея и его «собинного друга» патриарха Никона. Их доминирование в правлении оборачивалось злоупотреблениями, расхищением собственности. Ближний боярин Морозов, фактический управитель Руси в 1647-1653 годах, сумел увеличить свое состояние в 25 раз, оформив на себя немалую часть принадлежавшей казне собственности.
Патриарх Никон добился «несудимой грамоты» монастырям и церквям и без того обладавшим 2/3 земельных владений. Им дозволялось оставлять у себя беглое от помещиков «тягловое» население. Другие «новые господа», желая не отстать, пополняли состояния вымогательством. Особенно «усердствовал» глава Земского приказа Л.С. Плещеев, чье имя стало символом нового безвременья. «Плещеевщина» означала стяжательство, беззаконие, произвол. «Всему великому мздоиманию Москва корень».
Высшие сословия распределяли между собой ключевые государственные должности. Приказы (читай департаменты государственной власти), возглавлялись людьми знатными, но не наделенными ни знаниями, ни способностями. Занимая высокие должности, те передоверяли решение многих вопросов чиновному аппарату. Такой порядок вещей превратил набиравшую силу бюрократию в основу вертикали власти, перестроить которую ни тогда, ни в последующие столетия не удавалось. «Крапивное семя», способное «в посмех поставить» распоряжение самого царя, использовало подьяческие (чиновные) должности для неудержного личного обогащения. Наиболее полно это воплощалось в облике «приказных дьяков», высшей бюрократической элиты. В ходу была поговорка «как пометил дьяк, то и делу быть так».
Восстановить преемственность в воспроизводстве людей, приспособленных к государственной работе, не удавалось. «Бунташным» век делало не только непомерное налоговое бремя, но и недальновидное, сумбурное, основанное на силе и жестокости правления. «Скудость в государственных мужах» оборачивалась трагедиями и тяжелейшим ущербом. Так, непомерный налог на соль перерос в бунт в 1648 году.
«Сильных людей» бояр Плещеева и Траханиотова, дьяка Чистого, подлинных виновников замены поместных налогов увеличением на 1/3 пошлины на соль, выдали толпе на растерзание. Стоимость соли вернули к прежнему уровню.
Денежная реформа — замена серебряных денежных знаков на медные в 1654 году — дезорганизовала денежное обращение, привела к росту дороговизны, к «медному бунту» в 1662 году. Мятеж потопили в крови, реформу отменили.
Оформленное на Земском Соборе (1649 г.) право «вечной и бессрочной потомственной крестьянской крепости», в результате которой крестьяне оказались «мертвы в законе» послужило прологом к восстанию Степана Разина (1670-1671 гг.).
Исправление церковных книг и обрядов, начало которому было положено в 1653 году, вызвало протест как иерархов, так и верующих. Реформа обернулась духовным расколом и физическим террором против собственного народа. «Соловецкое возмущение» власть гасила непрерывной с 1668 по 1776 годы осадой монастыря. Мятежники были казнены. Исторические имена страстотерпцев, символы того времени: боярыня Морозова, протопоп Аввакум.
Не отмечены славой и военные походы тех лет. Успешные поначалу, они заканчивались ничем. Так было во время русско-польской войны в 1654-1656 годах, когда победы порождали лишь иллюзии, а захваченные города и территории, в конечном счете, приходилось уступать. Итогом войны со Швецией стал Кардисский мир (1661 г.), по которому Московия вновь была вынуждена сдать отвоеванные территории. Вторая польская компания (1659-1667 гг.) оказалась особенно жертвенной, губительной для войска. В июне 1659 года князь Трубецкой был разбит под Конотом. Увлекшись преследованием, его отряды попали в засаду, погиб цвет дворянской конницы — 5 тысяч сабель. Попавшие в плен были физически истреблены на месте. В сентябре под Чудновым, запертое в котле капитулировало войско Шереметьева. Сам командующий попал в заложники к крымчанам.
Осенью 1661 года в сражении под Полонкой из 20-тысячного войска под командованием князя Хованского осталось около одной тысячи. Возникла угроза нового захвата поляками Москвы. Спешно в Подмосковье стали строить заградительные укрепления. Готовился отъезд царского двора за Волгу, в Ярославль.
Великий князь Алексей Михайлович в детстве и отрочестве большую часть времени проводил перед образами в молебнах. Фанатическая религиозность, пестуемая в доме отца патриарха Филарета, затем «собинным другом» митрополитом Никоном, оттесняла мирское. Его взросление происходило медленно, как и осознание своего особого предназначения. Этапами в его прозрении стали события «соляного бунта», а также участие в военном походе русско-польской войны (1654-1656 гг.). В ту пору открывались глаза царя на многое. Окружающий мир, его повседневность, чем и как живут люди, представало в другом свете.
Приходило и понимание пагубности отгораживания Московской Руси от внешнего мира. В критические моменты он познавал, кто есть кто, а также цену слова и дела.
Чтобы решать проблемы, нужны были знающие, способные люди. Тогда он узнал Ордина-Нащокина, который заметно «выпадал» из окружения: превосходил живостью ума, сноровкой, распорядительностью, способностью предложить нужное решение в трудных ситуациях. Достоинства Ордина-Нащокина, помимо прочего, определялись исполнительностью, преданностью, верностью долгу. Не родовитый, не обремененный титулами, он не позволял себе самовольничать, относиться к делу спустя рукава или, как иные носители знатных фамилий, уклоняться от службы, покидать войско, дезертировать.
Царь стал привлекать псковского дворянина к решению проблем на приграничных землях, там, где межгосударственное противостояние выступало постоянным фактором. 50-60-е годы были наиболее трудными в судьбе Ордина-Нащокина. Он и воевода, и собиратель ополчения, и во главе войсковых частей порой в самом пекле кровопролитных сражений. Тяжким бременем ложились обязанности по наведению порядка на разоренных территориях. Военная стихия обрекала местное население на нищету и уничтожение. Свои наблюдения, относимые к способностям государства вести затяжную войну, Ордин-Нащокин докладывал царю. Войска, не зная точно ни цели, ни плана, изнуряемые переходами по бескрайним пространствам, не столько сражались, сколько наносили урон населению.
Ополчение из дворян, не обученное, изнеженное вольницей, не приспособленное к службе в полевых условиях, не способно было стать опорой в длительной войне. Другая часть войска состояла из наемников и донских казаков. Эти, «отяжелев награбленным», не спешили выполнять приказы.
Укрощать произвол, насаждать порядок и справедливость всеми возможными средствами, приходилось воеводе Ордину-Нащокину. «Лучше бы я на себе раны видел, только бы невинные люди такой крови не терпели, — писал он, — лучше бы согласился я быть в заточении необратном, только бы не жить здесь и не видать над людьми таких злых бед».
Царь своим указом становит его главным управляющим на территориях, где год за годом происходили военные действия. Необходимо было налаживать на местах управление, хозяйственную жизнь, торговлю, имея дело с дезориентированным, напуганным, обобранным грабежами и мародерством населением.
К этому периоду служения Ордина-Нащокина относится одно из посланий к нему Алексея Михайловича. В нем, отмечая христианское смирение подданного, значилось: «Пожаловали мы, великий государь, тебя Афанасия за твои к нам многие службы и радения, что ты, помня бога и его святые заповеди, алчных кормишь, жадных поишь, нагих одеваешь, странных в кровы вводишь, больных посещаешь, в темницы приходишь, еще и ноги умываешь и наше великого государя крестное целование исполняешь, о наших делах радеешь мужественно и храбро, и до ратных людей ласков, а ворам не спускаешь и против свейского (шведского) короля славных городов стоишь с нашими людьми смелым сердцем».
Между тем, военно-политическая обстановка все больше требовала участия Ордина-Нащокина в попытках дипломатического урегулирования, поскольку силы воюющих сторон иссякали, в противостоянии нередко обозначался тупик.
Шведским направлением Ордин-Нащокин стал заниматься начиная с 1642 года, когда ему впервые было поручено ведение переговоров по пограничному размежеванию. Уже тогда твердость духа, острый ум, способность предугадывать ход мыслей оппонентов произвели на шведов сильное впечатление. К тому времени дипломатическая деятельность в европейских государствах превратилась в профессию, куда в первую очередь выдвигались люди высокообразованные, наделенные яркой индивидуальностью. Противная сторона, в отличие от иных представителей Московии, на переговорах выглядела более подготовленной и убедительной. Участие в переговорах протекало под руководством все тех же представителей родовитых сословий. Это вынуждало царя в своих связях с Ординым-Нащокиным порой прибегать к тайнописи. В одном из таких посланий говорилось: «.промышляй по своему рассмотрению один, смотря по тамошнему делу, как тебя бог наставит, а что у тебя станет делаться в тайне, пиши к нам в приказ наших тайных дел».
Ордин-Нащокин оставался мозговым центром, душой дипломатических событий, однако одного его таланта было недостаточно. Заключенное на три года перемирие в Вилиесари (1658 г.), в благоприятном для России духе, впоследствии было перечеркнуто трагическими событиями польской кампании 60-х годов. Вопрос о том, чтобы Русь обосновала на Балтийском побережье «морские пристанища», пришлось отложить.
Горький опыт лишь укреплял правильность вынашиваемой Ординым-Нащокиным внешнеполитической концепции. Она состояла в том, чтобы из всех проблем, стоящих перед российским государством, выделить первостепенную. Вести войну «против всех» безрассудно. Одолеть Речь Посполитую, действующую в союзе с Курляндским княжеством и одновременно выступать войной против Швеции, бесперспективно. Необходимо находить союзников. Располагая более полными сведениями о соотношении сил на западных рубежах России, Ордин-Нащокин видел Речь Посполитую возможным союзником для Руси, несмотря на то, что в союзе с Литовским княжеством она оккупировала древние российские территории, подчинила себе значительную часть Украины, владела Киевом, Смоленском.
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Но и в этих условиях Ордин-Нащокин обосновывал и отстаивал курс на сближение с Речью Посполитой, выдвигая главный довод, — два славянских народа не могут жить в постоянной вражде. Рано или поздно, верил он, необходимые для этого условия созреют. Урон, наносимый друг другу, противоречит здравому смыслу, лишает народы исторической перспективы. Истощаемые военным противоборством стороны будут вынуждены искать возможности переговоров. Тогда по сценарию, сходному с российской Смутой, Польша переживала Потоп, национальную драму, вызванную шведским вторжением и последующей шведско- польской Северной войной (1655-1660 гг.).
Однако ближайшие советники Алексея Михайловича были глухи к доводам разума. Квасной патриотизм питал иллюзии на скорый возврат утраченного. Люди, не способные трезво сопоставить силы сторон, слепо верили в успех быстрых и легких побед. К этому склоняли и самодержца. Многим, в том числе и Ордину-Нащокину, последствия подобных решений приходилось испытывать на себе. Серьезный урок был преподан Алексею Михайловичу, когда возглавляемое им войско пыталось овладеть Ригой. Результат не был достигнут, а подоспевший на военных кораблях шведский десант лишил русское войско возможности действовать дальше. Возможность победы в затяжной позиционной войне с обученным, хорошо оснащенным противником год за годом опровергалась трагическим исходом сражений.
Оставалось единственное — добиваться урегулирования проблем политическими средствами. В пределах одной статьи невозможно воссоздать полноту событий, степень участия в них Ордина-Нащокина. Особенно трудно это дается в такой сфере, как дипломатия. Вершиной дипломатического служения стали события в Андрусове (1666 г.), где талант Ордина-Нащокина проявился с лучшей стороны. Перед переговорщиками стеной стояло не только тяжкое наследие вековых распрей, но и текущее, выстраданное на полях сражений за последние тринадцать лет, когда предпринимаемые время от времени дипломатические усилия прерывались войной. Началу переговоров в Андрусово предшествовали два безуспешных года, в ходе которых состоялось тридцать посольских съездов на русской и польской стороне. Алексей Михайлович вынужден был отозвать именитых, но не пригодных к этой роли соотечественников.
Виктор ЛОПАТНИКОВ,
член Совета Федерации, кандидат исторических наук
(Продолжение следует: Современность узнает себя в зеркале прошлого)