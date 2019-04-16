Почему Россия продала Аляску США

Границы русских владений в Северной Америке были определены 195 лет назад. 17 апреля 1824 года русские и американцы подписали Конвенцию об определении российской территории на Аляске.

Русские владения в США в 18-19 веках неофициально назывались Русской Америкой. Помимо Аляски, это были земли на Алеутских островах и северо-западном побережью Северной Америки. Эти территории образовались в результате многочисленных плаваний русских промышленников и мореходов в северной части Тихого океана, а также после основания там русских поселений. Поселенцы сыграли значительную роль в исследовании и экономическом освоении этих земель.

В 1799 году царское правительство предоставило право на эксплуатацию Русской Америки Российско-американской компании сроком на 20 лет. Наши дипломаты с 1808 года вели переговоры с США об упорядочении отношений в северо-западной части Северной Америки. Результатом переговоров стало подписание 17 апреля 1824 года в Петербурге Конвенции об определении русских владений в Северной Америке. Была установлена граница, севернее которых не могли селиться американцы, а южнее — русские.

Россия стремилась сохранить дружественные отношения с Соединенными Штатами, и пошла на уступки — плавание вдоль побережья Америки по Тихому океану было объявлено открытым для судов обеих стран на 10 лет. Корабли могли свободно заходить в заливы, бухты, гавани и внутренние воды с целью рыболовства и торговли.

Но затем правительство Америки продолжило экспансию на Севере Тихого океана. Было подписано несколько русско-американских договоров, которые стали началом ухода России с Тихоокеанского побережья Северной Америки. Воспользовавшись поражением России в Крымской войне в 1856 году и её экономическим ослаблением, правительство США стало добиваться приобретения оставшихся в Северной Америке русских владений. Царское правительство было вынуждено пойти навстречу американцам — 30 марта 1867 года в Вашингтоне стороны подписали договор о продаже Россией Аляски и прилегающих к ней островов Соединенным Штатам. Тем самым царская политика нанесла огромный ущерб экономическим и стратегическим интересам России на Тихом океане.