Кто первым придумал джинсы

146 лет назад, 20 мая 1873 года, фирма Levi Strauss & Co получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Это день принято считать днем рождения джинсов.

Но первые в мире запатентованные джинсы Леви Страусс продал ещё в 1850 году по цене 1 доллар 46 центов за пару. Это были прочные брюки из парусины, со швами, усиленными двойной строчкой, со множеством карманов.

Надежность и удобство новых брюк оценили калифорнийские золотоискатели, у которых джинсы стали пользоваться большой популярностью. Первую промышленную партию раскупили практически мгновенно. И через некоторое время Страусс организовал в Сан-Франциско фирму Levi Strauss & Co по пошиву рабочей одежды и получил единоличную лицензию на джинсы.

Вскоре компания перешла от парусины на привлекательный синий материал, названный «деним», то есть «из Нима», французского города. Для получения стильного цвета использовалась краска «индиго», она готовилась на основе дорогих натуральных ингредиентов, из-за чего цена на джинсы значительно возросла.

Но в 1878 году немецкий химик Адольф Байер изобрел синтетический заменитель индиго, что значительно сократило себестоимость брюк. В 1886 году на джинсах Levi’s появляется знаменитый кожаный лейбл.

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Брэнд Levi’s был единственным производителем джинс в мире до середины 20 века, когда появились фирмы Lee, Wrangler и Cooper. А во второй половине 20 века рынок джинсов освоили компании Calvin Klein, Diesel, Gap, Guess, Mustang, Polo, Tommy Hilfinger и Zara. Джинсы стали модной одеждой для представителей всех возрастов и сословий и уже не одно поколение выросло в этих практичных штанах.