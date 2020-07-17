Кто отдал приказ на расстрел царской семьи

Ровно 102 года назад, 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге большевики расстреляли последнего российского императора Николая II и членов его семьи.

Современные историки сходятся во мнении, что расстрел царской семьи был санкционирован Советом Народных Комиссаров и ВЦИК. В соответствии с этим решением Уральский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на своем заседании 12 июля 1918 года принял постановление о казни. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года бывший российский император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, их дети, доктор Боткин и три человека прислуги были расстреляны в «Доме особого назначения» — особняке Ипатьева в Екатеринбурге.

Из воспоминаний участников расстрела известно, что в половине двенадцатого ночи 16 июля заместитель областного комиссара юстиции Юровский приказал отвести царскую семью с прислугой в подвал. Первым шел Николай II с наследником Алексеем на руках. К нему присоединилась Александра Федоровна. За родителями последовали Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария, за детьми — доктор Боткин, повар Харитонов, лакей Трупп и горничная Демидова.

Жертв и палачей было по 11 человек. Выстрелы прогремели сразу после того, как Юровский зачитал решение Уральского совета о казни царя. В наследника стреляли дважды. Анастасию и горничную после выстрелов закололи штыками. Любимую собачонку царевны — Джемми — прибили прикладом.

В 1981 году все члены царской семьи были канонизированы Русской Православной Церковью за рубежом, в августе 2000 года — Русской Православной Церковью. Они были признаны жертвами политических репрессий и реабилитированы Президиумом Верховного Суда РФ в 2008 году. А 17 июля 1998 года останки членов императорской семьи были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.