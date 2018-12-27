Как правильно выбрать икру, шампанское и мандарины

Под бой курантов мы привычно наполняем бокалы шампанским, а закусываем оливье, икрой и мандаринами. Как же не ошибиться с выбором праздничного напитка и закусок?

Микроб вздувает банку

Не задумывались, когда горбуша идёт на нерест? А зря! Дата производства красной икры на банке и время нереста рыбы должны совпадать. Например, на западном Сахалине нерестовый ход горбуши начинается в июне-июле. А кета заходит в реки северного Приморья в августе. Не совпадают сроки — икра изготовлена из замороженного сырья. При этом помните — выбитые цифры на жестяной банке заводского производства всегда выпуклые, а не вдавленные. Если же банка вздулась, то в икре поселились микробы.

Предпочтение стоит отдавать икре в прозрачной упаковке или той, что продаётся на развес. Тогда есть возможность непосредственно оценить, что вы покупаете. Икринки должны быть целыми, одинакового цвета и не слипшимися. Как правило, в банке можно увидеть жировую прослойку или плёнку. Пугаться этого не стоит, поскольку их наличие — признак настоящего продукта. Также оценить качество икры можно, просто перевернув стеклянную банку: если икринки мгновенно скатились по стенкам, то в банке больше жидкости, чем лакомства.

Стоит помнить, что икра — продукт нежный и требует правильного хранения и транспортировки. Но, как отмечает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, соблюдение температурного режима по пути «от моря до прилавка» иногда не могут гарантировать ни рыболовная компания, ни перерабатывающее предприятие.

«Пухлые» испортят праздник

Эксперты «Российской системы качества» оценили продаваемые сейчас мандарины по 426 показателям! Выяснилось, что продавцы вовсе не обманывают нас, называя страну происхождения. Но пытаются подсунуть залежалые плоды с гнилью и грибком. Впрочем, есть и хорошая новость: мандарины не накапливают нитраты. Пестицидов, личинок и червей в исследуемых фруктах тоже обнаружено не было.

Мандарины с зелёными листочками выглядят привлекательно и стоят дороже. Эксперты предупреждают, что это маркетинговый ход. Зелень не говорит о свежести фруктов, листья могут долго оставаться на ветке и не вянуть. Член Ассоциации заслуженных врачей России Марина Арьяева предупреждает, что именно мандарины с листочками подвергаются наибольшей химической обработке для сохранения товарного вида, и мыть их надо специальными средствами растительного происхождения.

Фото: РИА Новости/ Илья Питалев

Абхазские мандарины матовые на вид, потому что их не обрабатывают воском, и благоухают, даря аромат праздника. Во вкусе — кислинка. По утверждению экспертов Роскачества, их сложно найти в магазинах и на рынках. Часто под видом абхазских продают импортные фрукты сорта «Клементин».

Мандарины с воздушной подушкой между кожурой и плодом хорошо чистятся. Но слишком свободная шкурка говорит о том, что фрукт несвежий. Специалисты называют их «пухлыми» и брать не советуют. А вот зелёных бояться не стоит, почти все мандарины срывают с ветки именно такими с расчётом на то, что они дозреют по дороге к покупателю.

Газировка вместо игристого

Недорогие игристые вина в нашей стране производят по экономичному методу Шарма: вино бродит в большой стальной ёмкости, а потом его разливают по бутылкам. Эксперты Роскачества уверяют, что и за 200 рублей можно купить хорошее отечественное шампанское. Главное, внимательно изучить контрэтикетку на обратной стороне бутылки. Мелким шрифтом на ней может быть написано, что в руках у вас газированный винный напиток. Наполовину вино, наполовину — вода с ароматизаторами. А всё игристое изначально всё же именно вино. Пузырьки появляются после добавления в него смеси виноградного сока, дрожжей и сахара.

В дешёвых игристых винах не стоит искать аромата дубовой бочки. По мнению сопредседателя рабочей группы Роскачества, главы Союза сомелье России, главное во вкусе — свежесть и чистота. Вино не должно быть слишком кислым и оставлять неприятное послевкусие. А уж если чудится запах тухлого яйца… Плюньте! Как настоящий сомелье.

Не обошли своим внимание специалисты «Российской системы качества» и традиционный салат оливье. Эксперты ещё раз напомнили, что рассол маринованных огурцов в банке не должен быть мутным. Зелёный горошек закатывают в банки с мая по июль, так что смотрите дату производства.

А самая вкусная варёная колбаса, по мнению доктора технических наук Анастасии Семёновой, в синюге. Продукт сначала подвергают обжарке с дымом, так что часть воды из фарша испаряется, а колбаса приобретает приятный аромат.

В майонезе по ГОСТу должно быть не менее одного процента яйцепродуктов и свыше 50 процентов жира. Растительное масло может быть любым. И чем его больше, тем выше жирность продукта.