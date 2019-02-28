Как называлась первая русская печатная книга?

455 лет назад, 1 марта 1564 года, в Москве вышла первая русская датированная печатная книга — «Апостол».

Книги на Руси появились ещё в X веке: первое летописное упоминание о них встречается в «Повести временных лет» и относится к 988 году. Это были рукописные книги и поэтому весьма дорогие. Относительно большие собрания могли позволить себе только крупнейшие монастыри и царские библиотеки.

В 1563 году по указу Ивана Грозного в Москве недалеко от Кремля на Никольской улице была построена первая типография. Её создали дьякон московской церкви Николы Голстунского Иван Фёдоров и белорусский мастер Пётр Мстиславец.

В качестве первого напечатанного издания мастера выбрали «Деяния и послания апостолов» или «Апостол» евангелиста Луки. Их выбор не случаен: эта книга в то время использовался и для богослужений, и для обучения духовенства, а также как азбука в церковно-приходских школах.

В апреле 1563 года Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец начали работу. Для печати использовалась специальная французская проклеенная бумага. За образец шрифта мастера выбрали «рукописный полуустав» (некрупные округлые буквы с небольшим наклоном вправо). Именно таким обычно переписывали церковные книги. Иван Фёдоров сам гравировал и набирал текст, а чтобы книгу было удобнее читать, печатники тщательно выравнивали строки и пробелы между словами. Уникальной была и используемая мастерами двухцветная печать. Работа над книгой продолжалась почти год.

1 марта 1564 года первая русская датированная книга — «Апостол» — была готова. Издание было декорировано в стиле древнерусских рукописных книг. Деревянный переплет обтянут сафьяном с золотым тиснением. В книге было 534 страницы, на каждой — по 25 строк. Начало каждой главы выделено орнаментом. В «Апостоле» около 50 рисунков из переплетенных трав с плодами и шишками. Книга вышла огромнейшим по тем временам тиражом - 1000 экземпляров.

Следующей книгой, которую напечатали Фёдоров и Мстиславец, стал «Часовник» — сборник повседневных молитв, использовавшийся также при обучении грамоте. Она вышла в 1565 году.