Говорин: запрет на продажу энергетиков подросткам необходимо ввести по всей России

Энергетические напитки наносят вред организму подростков, так как концентрация кофеина в них превышает рекомендуемые нормы. Необходимо ввести запрет на продажу энергетиков россиянам до 18 лет, заявил «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Ранее Заксобрание Санкт-Петербурга в третьем чтении приняло законопроект о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.

«Мы долго боролись с тем, чтобы был принят закон о слабых энергетических напитках подросткам, потому что они не чувствуют ту дозу алкоголя, которая поступает в организм при употреблении таких энергетиков, что приводит к зависимости. Что касается безалкогольных энергетических напитков, то концентрация кофеина в них превышает рекомендуемые нормы, что тоже оказывает необратимое негативное действие на организм», - сказал Говорин.

Он отметил, что кофеин обладает психотонизирующими свойствами и вызывает не только зависимость, но и оказывает интоксикационное, кардиотоксическое воздействие на сердечно-сосудистую систему организма.

«Подростки, употребляющие энергетики, могут сутками не спать, и за подобного рода энергетические взрывы им в итоге нужно расплачиваться — происходит истощение защитных систем мозга, эмоциональные нарушения, депрессивные расстройства», - отметил парламентарий.

В пятницу, 31 мая, Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем чтении закон, согласно которому на территории города не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, а также в организациях, осуществляющих деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях.

За несоблюдение этих требований устанавливается административная ответственность: для граждан штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 20 тысяч рублей, а для юрилиц - до 50 тысяч рублей.

Энергетическими считаются напитки, способные стимулировать активность всего организма. Их основная задача избавить от желания уснуть, помочь перебороть усталость, заставить мозг и тело работать с максимальной отдачей. Это в основном безалкогольные продукты, содержащие кофеин и его аналоги. Но выпускают также слабоалкогольные, в состав которых входит этиловый спирт. Действие абсолютно противоположное. Эффект кофеина снижается под влиянием продуктов распада спирта. Расслабленное состояние алкогольного опьянения будет уравновешиваться бодрящим свойством кофеина. В итоге человек не чувствует, что он пьян, но и бодрым тоже не становится.

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Федеральный закон, который запрещает продажу и распространение энергетических напитков с небольшим содержанием (до 15%) алкоголя лицам, возраст которых не достиг 18 лет, вступил в действие с января 2018 года.

Одновременно во многих регионах России, в частности, в Московской, Амурской, Омской областях, в Краснодарском крае и Чеченской республике были приняты свои законы, которые направлены на регулирование продаж энергетиков, независимо от содержания спирта в них. Под запретом оказались напитки, содержащие кофеин в количестве выше 0,151 мг/куб.см.

В Европе продажа безалкогольных энергетиков запрещена, например, в Литве, Норвегии, Франции, Дании.

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