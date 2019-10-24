Эксперты рассказали, какие болезни может вызвать чрезмерное употребление соли
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Чрезмерное употребление в пищу соли может спровоцировать развитие ожирения и гипертонии. Она задерживает до 20% жидкости в организме и способствует повышению кровяного давления, сообщает Inforeactor.
Соль состоит из натрия и хлора, эти минералы важны для нормальной работы организма. В частности, натрий отвечает за баланс внутриклеточных и межклеточных жидкостей, участвует в нервной деятельности, обмене веществ, секреции гормонов и сокращении мышц.
В то же время переизбыток натрия в организме приводит к вымыванию кальция и повышению кровяного давления.
Чтобы сбросить лишний вес, специалисты рекомендуют снизить потребление соли и продуктов с её повышенным содержанием — колбас, сосисок, соусов, маринованных и консервированных продуктов.
Возможные признаки чрезмерного употребления соли:
1. Жажда. Организм пытается снизить количество натрия и вызывает ощущение жажды. А избыток натрия выводится водой.
2. Отеки. Соль задерживает жидкость в организме, что может привести к отекам.
3. Лишний вес. Соль препятствует расщеплению жиров, из-за чего могут появиться проблемы с избыточным весом.
4. Нехватка кальция. Избыток соли в организме выводится вместе с мочой, а вместе с ней вымывается и кальций, что может привести к дефициту кальция в организме.
5. Трудности с мышлением. Высокое содержание соли в организме может сказаться на мышлении и памяти, так как ухудшается кровоснабжение мозга.
6. Проблемы с восприятием вкуса. Повышенное количество соли в еде негативно сказывается на вкусовых рецепторах, из-за чего еда может казаться более пресной или иметь другой вкус.