Эксперты рассказали, какие болезни может вызвать чрезмерное употребление соли

Чрезмерное употребление в пищу соли может спровоцировать развитие ожирения и гипертонии. Она задерживает до 20% жидкости в организме и способствует повышению кровяного давления, сообщает Inforeactor.

Соль состоит из натрия и хлора, эти минералы важны для нормальной работы организма. В частности, натрий отвечает за баланс внутриклеточных и межклеточных жидкостей, участвует в нервной деятельности, обмене веществ, секреции гормонов и сокращении мышц.

В то же время переизбыток натрия в организме приводит к вымыванию кальция и повышению кровяного давления.

Чтобы сбросить лишний вес, специалисты рекомендуют снизить потребление соли и продуктов с её повышенным содержанием — колбас, сосисок, соусов, маринованных и консервированных продуктов.

Возможные признаки чрезмерного употребления соли:

1. Жажда. Организм пытается снизить количество натрия и вызывает ощущение жажды. А избыток натрия выводится водой.

2. Отеки. Соль задерживает жидкость в организме, что может привести к отекам.

3. Лишний вес. Соль препятствует расщеплению жиров, из-за чего могут появиться проблемы с избыточным весом.

4. Нехватка кальция. Избыток соли в организме выводится вместе с мочой, а вместе с ней вымывается и кальций, что может привести к дефициту кальция в организме.

5. Трудности с мышлением. Высокое содержание соли в организме может сказаться на мышлении и памяти, так как ухудшается кровоснабжение мозга.

6. Проблемы с восприятием вкуса. Повышенное количество соли в еде негативно сказывается на вкусовых рецепторах, из-за чего еда может казаться более пресной или иметь другой вкус.