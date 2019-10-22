Эксперты объяснили, почему женщины выбирают «плохих парней»

Специалисты канадского университета Брока обнародовали результаты исследования, в ходе которого выяснили, что большинству женщин нравится спокойствие и уверенность, свойственные мужчинам с различными психопатическими расстройствами. Об этом пишет «МИР 24».

Психологи объясняют тягу многих женщин к мужчинам с «плохим» характером существованием нескольких сценариев. Одним из них является стереотип о том, что мужские выходки и замашки являются проявлением «сильного» характера, способного обеспечить женщинам защиту в трудных ситуациях.

Вторым возможным сценарием становятся отношения, при которых женщина уверена, что эмоциональная боль, доставляемая ей мужчиной, является свидетельством его любви к своей партнёрше.

Третий сценарий предполагает, что женщину привлекают мужчины, избегающие любой ответственности, агрессивные, конфликтные, предлагающие только секс, полигамные, склонные к зависимостям, но при этом она убеждена, что сможет изменить их. Женщин в подобных случаях привлекает «яркость» партнёра. Нормальные представители противоположного пола кажутся им слишком пресными.

Чтобы не связать жизнь с «плохим парнем», психологи советуют абстрагироваться от родительских примеров и установок, работать над повышением самооценки и учиться независимо от любых внешних обстоятельств создавать собственные жизненные сценарии.