14.01.2021 в 12:44
Меню
Свежий номер Законы Подписка Журнал «РФ сегодня»

Эксперты объяснили, почему женщины выбирают «плохих парней»

Эксперты объяснили, почему женщины выбирают «плохих парней»

Фото: pixabay.com

Специалисты канадского университета Брока обнародовали результаты исследования, в ходе которого выяснили, что большинству женщин нравится спокойствие и уверенность, свойственные мужчинам с различными психопатическими расстройствами. Об этом пишет «МИР 24».

Психологи объясняют тягу многих женщин к мужчинам с «плохим» характером существованием нескольких сценариев. Одним из них является стереотип о том, что мужские выходки и замашки являются проявлением «сильного» характера, способного обеспечить женщинам защиту в трудных ситуациях.

Вторым возможным сценарием становятся отношения, при которых женщина уверена, что эмоциональная боль, доставляемая ей мужчиной, является свидетельством его любви к своей партнёрше.

Третий сценарий предполагает, что женщину привлекают мужчины, избегающие любой ответственности, агрессивные, конфликтные, предлагающие только секс, полигамные, склонные к зависимостям, но при этом она убеждена, что сможет изменить их. Женщин в подобных случаях привлекает «яркость» партнёра. Нормальные представители противоположного пола кажутся им слишком пресными.

Чтобы не связать жизнь с «плохим парнем», психологи советуют абстрагироваться от родительских примеров и установок, работать над повышением самооценки и учиться независимо от любых внешних обстоятельств создавать собственные жизненные сценарии.

Автор: Залина Бут

Просмотров 7279

22.10.2019 15:26

Пример

Интересное за неделю

1 Врач назвал два лекарства, которые нельзя использовать при COVID-19

2 Ученые установили, что трети бессимптомных больных COVID-19 требуется дополнительный уход

3 Четыре вопроса про закон о дистанционном обучении

4 Для владельцев снегоходов вводится возрастной ценз

5 Рекомендация по самоизоляции для пожилых в Подмосковье стала бессрочной

6 В Госдуму внесли законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года

Главное сегодня

Штраф за разбитое в ресторане стекло можно будет заплатить с 50-процентной скидкой

Гайдаровский форум «Россия и мир после пандемии» открывается в РАНХиГС

Уголовникам предложат жить по-честному