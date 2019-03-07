Чем ювелирное изделие отличается от бижутерии

На 8 марта почти половина россиянок, как показывают опросы, надеется получить в подарок украшение. Мужчины часто сталкиваются с вопросом: что подарить — ювелирное изделие или бижутерию и в чём разница? Всё дело в материалах, из которых украшения изготовлены, пояснил «Парламентской газете» генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин.

«Бижутерия — это изделие, созданное из недрагоценных металлов, например, из бронзы, латуни и даже меди. А изделие из серебра, палладия, платины и золота — ювелирное», — рассказал он.

Увидеть разницу визуально очень просто: на украшениях, сделанных из драгоценных металлов, обязательно должно быть клеймо пробирной палаты и проба. На бижутерию такие оттиски не ставят.

Встречаются и украшения, только покрытые драгоценным металлом, а в основе имеющие неблагородный металл. Например, кольцо из меди покрыто тонким слоем золота или серебра.

«Такое изделие не будет считаться ювелирным изделием — это плакированная бижутерия (плакирование — нанесение одного металла на другой)», — объясняет Уткин. На таких изделиях проба также не ставится — это следует из «Правил опробования, анализа и клеймения драгоценных металлов и камней», согласно которым проба определяется по основному сплаву, из которого изготовлено украшение.

Впрочем, не всегда бижутерия — это нечто дешёвое и неказистое. Ювелирные дизайнеры могут использовать в своих работах неблагородные металлы и поделочные камни, и при этом создавать настоящие шедевры. Достаточно вспомнить законодателя стиля ар-нуво Рене Лалика, который создавал удивительные украшения из панцирей, эмали, хрусталя и обычного стекла. Сегодня его работы оцениваются в тысячи долларов.

Ещё один вопрос, который волнует покупателя ювелирного изделия — это отличие натуральных драгоценных камней от синтетических. Речь не о стеклянных имитациях бриллиантов, рубинов, сапфиров и изумрудов, а именно о синтезированных драгоценностях. Хуже ли они натуральных камней?

«Отличить «на глаз» синтетический бриллиант от природного не сможет не только обычный человек, но даже профессионал — геммолог. Уличить камень в искусственном происхождении можно только с помощью специального и весьма дорогого оборудования», — рассказывает Эдуард Уткин.

Так что весь вопрос упирается только в желание покупателя и добросовестность продавца (синтетические бриллианты всё же дешевле натуральных). Внешний вид, то есть игра света, и прочие характеристики синтезированных камней ничем не уступают в сравнении с природными.

«Если взять полудрагоценные камни — топазы, аметисты, гранаты и прочие — то по этой категории лет 15 назад на рынке было 90 процентов природных камней и 10 процентов синтетических. Прошло 15 лет, и сейчас где-то 15 процентов полудрагоценных камней в изделиях — природные, а остальные — синтетические», — рассказал гендиректор Гильдии ювелиров России.

Что касается бриллиантов, то сегодня на рынке пока только около 5 процентов ювелирных изделий с синтезированными камнями. «Но за счёт того, что за последние два года технологии производства шагнули вперёд, а себестоимость снизилась, во всём мире синтезированные камни всё популярнее. По нашей оценке, в ближайшие годы их доля на рынке составит порядка 20-30 процентов», — поделился эксперт.