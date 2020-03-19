Дата Дня весеннего равноденствия уникальна для каждого года. В 2020 году он выпал на 20 марта. Весеннее равноденствие — одно из уникальнейших явлений природы — Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, а во всех странах день по своей продолжительности равен ночи.

Весеннее и осеннее равноденствия считаются астрономическим началом соответствующих времен года. Промежуток времени между ними называют тропическим годом. Этот год сегодня и принят для измерения времени. В тропическом году приблизительно 365,2422 солнечных суток. Вот из-за этого «приблизительно» равноденствие каждый год приходится на разное время суток, сдвигаясь ежегодно вперед примерно на 6 часов.

В День весеннего равноденствия начинается Новый год в Иране, Афганистане, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане.

День весеннего равноденствия особо почитался и в языческой вере. Считалось, что в этот день в годичном круговороте Весна, олицетворяющая собой оживление и возрождение природы, приходит на смену Зиме.

В день весеннего равноденствия астрологи празднуют свой профессиональный праздник — День астрологии, приуроченный к началу астрологического года, когда Солнце вступает в знак Овна.

Напомним, что когда Солнце переходит из северного полушария в южное, наступает осеннее равноденствие — 22 или 23 сентября.