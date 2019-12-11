Кто изобрел лампочку или История «электрической свечи»

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Изобретателем лампы накаливания, которую изначально называли «электрической свечой», является не один человек. Однако именно этот предмет нашего быта стал для человечества одним из самых важных изобретений, которые можно отнести не только к техническому прогрессу, но и к условиям комфорта и удобства жизни.

Интересно, что еще писатель Чернышевский в своем романе «Что делать?» предсказал электрическое освещение в будущем.

Однако первые попытки изобрести электрическую лампу были неудачными. Прежде всего из-за малого срока службы ламп. И только лишь в 1874 году русский электротехник Александр Лодыгин смог добиться большого срока службы лампы, благодаря тому, что использовал угольный стержень и герметичный сосуд.

В следующем году другой русский электротехник Василий Дидрихсон усовершенствовал лампу Лодыгина, выкачав из лампы воздух и применив несколько нитей (когда перегорала одна нить, автоматически начинала работать другая).

В 1875-1876 годах еще один русский электротехник Павел Яблочков разработал каолиновую лампу, где применил в качестве лампы накаливания каолин, который не требовал вакуума и не перегорал на открытом воздухе. Однако сам Яблочков считал лампы накаливания неперспективными и перешел к дуговым лампам.

Кстати, позже немецкий физик Вальтер Нернст разработал аналог лампы Ябочкова, но использовал не каолин, а керамический материал. Этой лампе также не требовался вакуум. Однако минус ламп Яблочкова и ламп Нернста заключался в том, что их необходимо было предварительно разогреть до высокой температуры.

В 1878 году английский изобретатель Джозеф Уилсон Суон создал лампу с угольным волокном, которая позволяла получить яркое свечение.

В 1879 году известный американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал лампу с угольным волокном, которая прослужила 40 часов. Несмотря на малый срок службы, лампы Эдисона-Суона начали вытеснять газовое освещение. Кстати, Эдисон разработал унифицированный цоколь для ламп, бытовые поворотные выключатели, а также внес вклад в развитие принципов системы электроосвещения.

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В 1890-х годах Александр Лодыгин предлагает несколько новых усовершенствований для ламп. Именно он предложил использовать нити из вольфрама и молибдена, а также закручивать их в виде спирали. Также Лодыгин решил откачать воздух из ламп, что намного увеличило срок их службы. Патент на вольфрамовую нить Лодыгин в 1906 году продал компании General Electric.

Следует сказать, что использовать вольфрамовую нить додумались также и австро-венгерские изобретатели Шандор Юст и Франьо Ханаман.

Однако производство вольфрамовой нити было достаточно дорого, что ограничивало распространение ламп накаливания, но в 1910 году Уильям Кулидж разработал новый улучшенный метод производства, и с этого момента лампы с вольфрамовыми нитями начинают вытеснять все другие виды ламп.

И в 1932 году американский химик Ирвинг Ленгмюр внес последнее важное усовершенствование в лампу накаливания. Он предложил наполнить лампу инертным газом — аргоном, что еще больше увеличило время их работы и повысило светоотдачу.

С тех пор лампы накаливания стали самым распространенным средством освещения во всем мире, пока в 21 веке их не стали вытеснять более эффективные светодиодные лампы.