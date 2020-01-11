Когда стартовала первая женская автогонка

11 января 1909 года, в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка, в которой приняло участие более дюжины автомобилей. Автопробег прошёл по маршруту Нью-Йорк — Филадельфия — Нью-Йорк.

Женщины принимали участия в гонках и раньше, но наряду с мужчинами. Так в 1901 году, в автопробеге между Парижем и Берлином участвовала Камилла дю Гас. Она тогда пришла к финишу 32-й из 122-х участников. Камилла дю Гас известна также как одна из первых прыгуний с парашютом, пилот аэростата, жокей и капитан моторной лодки.

В 1920-е годы звездой автогонок была чешка Элишка Юнкова. В её послужном списке 56 кубков за победы в гонках, причем все они завоеваны в течение четырёх лет.

В 1960-е годы прославилась раллистка Патриция Мосс. Она победила во многих гонках того времени, но после замужества ушла из профессионального спорта.

В России и СССР тоже были известные гонщицы. До революции 1917 года в стране гремело имя Римской-Корсаковой. Дама водила «Мерседес» и участвовала в соревнованиях на регулярность хода (ралли).14 мая 1913 года в гонках по Санкт-Петербургу, на Волхонском шоссе, русская автогонщица разогнала автомобиль до 110 км/ч.

Главными пилотессами Советского Союза считались Илона Алишаускене и Рута Крикштампонене. Обе гонщицы получили звание мастеров спорта.

Сегодня автоледи участвуют в различных гонках, в том числе и в легендарном марафоне «Париж — Дакар». Так, в 2001 году Ютта Кляйншмидт стала победительницей в классическом зачёте этой гонки.