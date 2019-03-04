Кто впервые публично произнёс словосочетание «железный занавес»

73 года назад, 5 марта 1946 года, Уинстон Черчилль назвал линию раздела Европы «железным занавесом». Это словосочетание он употребил, выступая в американском городе Фултоне.

Железный занавес — это политическое клише, обозначающее информационный, политический и пограничный барьер, возведённый СССР и на протяжении нескольких десятилетий отделявший Союз и другие социалистические страны от капиталистических стран Запада.

Несмотря на то, что выражение «железный занавес» ходило в Европе во время обеих мировых войн, политическим термином оно стало только после того, как Черчилль сказал: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес…».

Термин «железный занавес» использовали в пропагандистском смысле и до Черчилля. Что касается изоляции советского государства, то она началась ещё в 1917—1920 годах. В 1917 году выражение впервые было употреблено русским философом Василием Розановым в книге «Апокалипсис нашего времени»: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русской Историей железный занавес — представление окончилось. Публика встала. Пора надевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не оказалось».

Чуть ранее, в 1904 году, в книге «Пища богов» Герберт Уэллс использовал выражение «железный занавес» для описания «принуждения к конфиденциальности». А прямой антисоветский смысл выражение приобрело в 1919 году, когда премьер-министр Франции Жорж Клемансо на Парижской мирной конференции произнёс фразу: «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу». В 1920 году в книге о своём путешествии в Советскую Россию «Через большевистскую Россию» Этель Сноуден написала: «Наконец-то мы очутились за «железным занавесом».

Граждане в СССР до падения «железного занавеса» в конце 1980-х годов было лишено возможности как выезжать за рубеж без санкции властей, так и любые контакты с иностранцами должны были быть санкционированы властями. Супружество с гражданином другой страны стояло перед множеством препон и было, практически, невозможно. Индивидуальные попытки преодоления «железного занавеса» сводились к «невозвращению» из поездки за рубеж, а попытки эмигрировать всей семьёй были возможны только для выезда в Израиль и то по ограниченной квоте.

Железный занавес пал вследствие политики гласности и открытости, проводившейся в СССР и восточноевропейских странах. Символом окончательного падения железного занавеса стало разрушение Берлинской стены.

Интересный факт: в июле 2011 года в муниципалитете Розвадо в Чехии на немецко-чешской границе недалеко от Австрии был открыт Музей железного занавеса.