Когда в США отменили рабство

1 февраля 1865 года Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении 13-й поправки в Конституцию США, отменившую рабство. Этот день — Национальный день свободы в США. К декабрю 1865 года три четверти штатов страны одобрили этот документ. 18 декабря 1865 года 13-я поправка вступила в силу. Рабство в США было отменено навсегда, однако проблемы расовой дискриминации сохраняются до сих пор.

В 1861 году в США началась Гражданская война между Севером и Югом. Основной причиной конфликта было рабство и стремление южных штатов распространить его на северные вопреки желанию последних. Тогда президент США Авраам Линкольн понял, что страна станет или полностью рабовладельческой, или полностью свободной. Если раньше политический деятель выступал за постепенное освобождение рабов, то теперь он пришел к выводу, что рабство следует упразднить раз и навсегда.

Вскоре Линкольн подписал «Прокламацию об освобождении рабов», объявившую невольников, проживающих на находящихся в состоянии мятежа против США территориях, свободными. Так Гражданская война превратилась в войну за уничтожение рабства.

Текст Тринадцатой поправки звучит следующим образом:

Раздел 1. В Соединенных Штатах или в каком-либо месте, подчиненном их юрисдикции, не должно существовать ни рабство, ни подневольное услужение, кроме тех случаев, когда это является наказанием за преступление, за которое лицо было надлежащим образом осуждено.

Раздел 2. Конгресс имеет право исполнять настоящую статью путем принятия соответствующего законодательства.

Интересно, что в штате Кентукки поправка была ратифицирована лишь в 1976 году. В Миссисипи голосование по ратификации поправки прошло только в 1995 году, а формально процедура отмены рабства была доведена до конца в 2013 году.

«Эмансипация негров, считавшаяся в прошлом году утопией или преступлением, является теперь искренним желанием значительной части северных граждан, — писал петербургский ежемесячный журнал «Русское слово» в ноябре 1861 года. — Уже теперь никто не подвергает сомнению справедливость этой меры».