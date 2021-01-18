Чем грозит отключение России от SWIFT?

В конце декабря команда новоизбранного американского президента Джо Байдена предлагала принять ряд ответных санкций в отношении России, например, отключить нашу страну от SWIFT, реализовать которые он сможет после официального вступления в должность 20 января.

В середине декабря прошлого года СМИ обнародовали информацию, что хакеры взломали американскую систему SIPRNET, которая используется для передачи секретных сведений. США обвинили в кибератаке Россию, утверждая, что якобы российские спецслужбы внедрили свой вирус в компьютерные системы федерального правительства еще весной 2020 года. В нашей стране причастность к этой кибератаке также отрицают.

Несмотря на это, команда Байдена предлагает целый ряд мер — от ответной кибератаки до финансовых санкций, пишет Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве. Одной из главных мер предлагается отключить Россию от системы международных банковских переводов SWIFT, которой сейчас пользуются около 400 российских финансовых организаций. Такой шаг больно ударит и по частным компаниям в России, выполняющим экспортно-импортные операции, которые фактически не смогут произвести взаиморасчеты с иностранными партнерами. Как пишет Reuters, аналогичное предложение рассматривалось еще в 2014 году после присоединения Крыма к России, однако тогда от идеи отказались, так как это бы затруднило продажу российского газа и нефти в Европу, а также ударило по европейским компаниям, работающим с Россией.

Досье S.W.I.F.T. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — международная система переводов, созданная в 1973 году и до сегодняшнего дня не утратившая актуальность. Почти 12 тысяч финансовых организаций и банков из разных стран мира используют систему при работе с клиентами. Каждый человек благодаря SWIFT может отправлять наличные средства по территории своей страны и за ее пределы, которые быстро доходят до получателей. Единственным условием для проведения таких транзакций является подключение банка, в который переводятся деньги, к SWIFT.



SWIFT — это особый реквизит банка, без которого невозможно проводить переводы внутри одноименной системы. Это такая комбинация букв и цифр, которая позволяет идентифицировать конкретный банк. При формировании кода используются международные стандарты ISO 9362 (ISO 9362 — BIC), ISO 3166 (код страны). Реквизит SWIFT может иметь комбинацию букв и цифр, количество символов в которой варьируется от 8 до 11. Он подразделен на четыре смысловые группы, каждая из которых характеризует банк-получатель: 1-4 символы являются латинскими заглавными буквами (индивидуальная у каждого банка, так как присваивается исходя из названия — берется английское звучание: например, у Сбербанка первые четыре символа — SABR), 2 символа — страна банка (например, в РФ кредитной организации присваивается — RU), 2 символа — внутригосударственное местонахождение банка (например, кредитная организация из Москвы — ММ), 3 символа — могут отсутствовать (с их помощью уточняется информация о филиале банка, в который должны поступить средства, если эти символы отсутствуют в реквизитах кредитной организации, то при заполнении платежки отправитель вместо них пишет «ХХХ»). Технология SWIFT позволяет проводить между банковскими организациями быстрый обмен платежами или передавать конфиденциальную информацию. Переводы в системе проводятся по довольно сложной схеме, в ней могут участвовать, помимо отправителя и получателя, сразу несколько банков.

Переход в «цифру»?

Новому руководству США на проведение срочных мер по сохранению своего статуса и мировых позиций доллара в этом году необходимо найти девять триллионов долларов, сгенерированных не за счет проведения эмиссионных процедур. От трех до пяти триллионов долларов его администрация планирует получить за счет проведения операций bail-in (спасение за счет внутренних источников).

Такой алгоритм, активно использовавшийся в кризис 2012 года и прошедший реальную проверку на Кипре и в Новой Зеландии, выражался в принудительной конвертации депозитов клиентов в активы банков (облигации и акции), а также в заморозке активов клиентов на неопределенный срок.

На современном этапе принцип такого алгоритма с большой вероятностью может быть применен к международным валютно-финансовым резервам России и активам резидентов РФ как физических, так и юридических лиц, находящихся в зарубежных юрисдикциях. Заморозка этих активов позволяет на эту сумму выпустить новый объем долларовой массы, и эта процедура не является эмиссионной.

Важно отдавать себе отчет, что приход к власти финансистов-демократов будет означать попытку отодвинуть решение назревших проблем, связанных с уже осуществленным выпуском огромной массы резервных валют. Выпуски проводились в рамках алгоритма bail-out (бюджетная спасательная операция) с созданием условий, которые позволяли трансформировать фиатные платежные средства, выпущенные под государственные и корпоративные обязательства различного характера и природы, в различного рода виртуальные финансовые суррогаты. К последним могут быть отнесены цифровые валюты (криптовалюты), выпускаемые без какого-либо обеспечения.

На июль 2017 года, по данным Cryptocurrency Market Capitalization, капитализация рынка биткоина (наиболее известной мировой криптовалюты) составила 46,1 миллиарда долларов. Официально биткоин признан расчетной денежной единицей, например, министерствами финансов в Германии (август 2013 года), в Канаде (сентябрь 2013 года). В феврале 2016 года Банк Англии заявил о создании собственной криптовалюты Rscoin. В 2015 году органы финансового надзора США легализовали биткоин, а руководство центральных банков Швеции и Дании в январе 2017 года обнародовало планы о прекращении выпуска бумажных наличных денег и полного перехода на электронные деньги. В России активным сторонником технологии блокчейна и криптоплатформы Ethereum выступает руководитель Сбербанка России Герман Греф.

Не вдаваясь в детальный анализ достоинств и недостатков выпуска цифровых валют, отметим лишь, что проект цифровых денег преследует цель трансформации глобального финансового пузыря в новую привлекательную для инвесторов форму и является попыткой поставить денежные системы всех стран мира под контроль информационных технологий и вычислительных мощностей, по которым у США глобальное преимущество и мировой приоритет.

При этом параллельно будет проходить процесс переоценки реальных материально-залоговых активов (в первую очередь монетарного золота и дуальных товаров) за счет изъятия их у стран с переходной экономикой, находящихся на периферии финансового капитализма, к которым регуляторы и бенефициары международной валютно-финансовой системы относят и Россию.

Финансовые переводы

Разговоры о неприкосновенности активов ЦБ и суверенных фондов в части их вложений в международные резервные валюты будет решен не путем их прямой конфискации, а путем заморозки их дееспособности. Например, через отключение от SWIFT, что лишит возможности оплачивать импортные кредиты в иностранной валюте, обслуживать собственность, находящуюся за рубежом, выплачивать дивиденды и осуществлять вывод капитала за границу.

А главное — будет лимитирован объем валютной выручки от экспортных операций, нарушен принцип соответствия денежной базы и валютной базы, а значит, и привычный, отработанный механизм эмиссионных процедур. В итоге это приведет к проблемам обращения национальной валюты.

SWIFT — международная система финансовых переводов, с помощью которой любой участник платежного процесса может отправить средства в выбранной валюте как внутри своего государства, так и за рубеж. Временные и финансовые затраты на сопровождение при этом небольшие.

Так, например, валютные потоки, прошедшие через эту систему в декабре 2017 года, распределились следующим образом: доллар США — 39,98 процента, евро — 35,66, китайский юань — 1,61. Только для трансграничных расчетов в том же периоде доллар США имел более высокую по сравнению с указанным выше значением долю, составляющую 41,27 процента, а доля китайского юаня уменьшилась. Сейчас в структуре платежей доллар по-прежнему превалирует, а доля юаня постепенно увеличивается.

Несмотря на то что SWIFT осуществляет свои переводы довольно быстро, система все же уступает своим аналогам в скорости обработки транзакций. Так, для одинаковых операций продолжительность перевода составляет у Western Union от 10 до 20 минут, а у SWIFT — до нескольких дней.

Однако при сравнении надежности SWIFT оставляет свои аналоги далеко позади. Поэтому именно этой системой пользуются при передаче важной информации (см. схему).

Разные системы

В самом конце прошлого века (1998 г.) Европейская банковская ассоциация запустила систему расчетов EURO1, предназначенную для осуществления крупных переводов (до полумиллиарда евро).

В дополнение к EURO1 в рамках имеющейся инфраструктуры была разработана и начала работу (2000 г.) платежная система STEP1, которая полностью закрывает весь перечень платежных услуг в Европе. В этой платежной системе осуществляются переводы в размере до 50 миллионов евро. Здесь проходят обработку клиентские банковские переводы и межбанковские платежи сопровождения клиентов.

Система STEP1 не является подсистемой EURO1. Они связаны между собой общими участниками — банками, которые действуют в обеих системах.

Для обслуживания валовых расчетов в режиме реального времени в 1999 году Европейский центральный банк запустил автоматическую систему TARGET. Она представляет собой распределенную систему, в основе которой находятся RTGS — национальные системы валовых расчетов, осуществляющихся в режиме реального времени, тех стран, которые используют для взаимных расчетов евро.

Национальные системы RTGS, существуя самостоятельно, связаны между собой. Созданный таким образом платежный механизм и образует систему TARGET, которую поддерживает Европейский центральный банк.

Следует отметить, что система TARGET создана на инфраструктуре системы SWIFT, которая явилась общей платформой, обеспечивающей одинаковые условия для стран-участниц. TARGET просуществовала до 2007 года, когда ей на смену была введена система TARGET2, полностью заменившая ее в 2008 году и существенным достижением которой стала унификация технологической инфраструктуры центральных банков стран-участниц.

Система имеет модульное строение. В ней есть обязательные модули, предоставляющие полный перечень услуг по сопровождению расчетов, и дополнительные, благодаря которым можно управлять клиентскими базами данных и минимальными резервами. Причем она также работает на инфраструктуре SWIFT и дает возможность многократно использовать в течение одного рабочего дня беспроцентные внутридневные кредиты, обеспечением которых являются все активы, используемые при рефинансировании.

Кроме того, существует швейцарская расчетно-клиринговая система, созданная на платформе GLobal Custody — SEGA/INTERSETTLE. Она работает с депозитарной системой унифицированных и стандартизированных залоговых финансовых инструментов, использующей распределенное во времени финансовое пространство, что позволяет формировать дешевые и длинные средства платежей, доступные участникам этой системы в любой точке финансового мира.

Поскольку в создании системы Global Custody участвовали специалисты ФРС, то действующие в ней протоколы позволяют успешно обеспечивать шлюзование со структурами ФРС, ведущими мировыми фондовыми биржами и банками.

Вариант для Ирана

Следует отметить, что система финансовых механизмов в Европе достаточно подвижна и хорошо адаптируется к различным нестандартным ситуациям. Например, для торговли с Ираном в условиях санкций был создан новый финансовый механизм.

В 2015 году было разработано совместное соглашение, в котором приняли участие Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в 2018 году США вышли из соглашения и восстановили жесткие санкции против Ирана.

Страны ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. При этом следовало учитывать, что санкции США могут отключить от американской финансовой системы любой банк, который сопровождает нефтяные сделки с Ираном.

В итоге была создана клиринговая система для обмена иранской нефти на европейские товары по аналогии с системой, которая использовалась СССР в годы холодной войны.

Действие созданного нового финансового механизма состоит в следующем. Иран поставляет в Европу нефть и другие товары. Вырученные за них деньги направляются не в иранские банки, а европейским компаниям, которые поставляют в Иран промышленные товары, медикаменты и продовольствие. Для этих целей была создана специализированная организация INSTEX. Она сопоставляет европлатежи компаний, покупающих товары из Ирана, с евроквитанциями компаний, продающих товары в Иран.

Таким образом, европейская компания-продавец регистрирует документацию о продаже в INSTEX, которая ищет компании, покупающие товары из Ирана, и балансирует товарно-денежные потоки таким образом, чтобы фактически европейские компании платили друг другу. Товары отправляются туда и обратно, а деньги остаются полностью внутри ЕС.

В Иране создан Специальный торгово-финансовый институт (STFI), аналогичный INSTEX. STFI также сопоставляет входящие и исходящие транзакции. Фактически две иранские организации платят друг другу, и, таким образом, деньги не пересекают иранскую границу. 31 марта было объявлено о первой успешной транзакции через механизм INSTEX, в ходе которой Иран получил медицинские товары.

Потенциальные угрозы

Отключение от SWIFT российской банковской системы с большой вероятностью приведет к ее разрушению и банкротству. Реальная альтернатива одноконтурной валютно-финансовой системы, находящейся в полной зависимости от международной, сегодня не создана. Таким образом, вопрос создания резервного финансового контура двухконтурной национальной валютно-финансовой системы из экономического (инвестиционного) превращается в политический.

Для противодействия этой угрозе необходимо осуществить немедленную организацию двухконтурной национальной валютно-финансовой системы и неэмиссионных финансовых средств ее обращения, обеспеченных стратегическими государственными резервами, позволяющими осуществить запуск резервного контура на базе Казначейства и Европейского банка развития (ЕАБР). Последний не может быть отключен от SWIFT так же, как и Межгосударственный банк, так как они являются международными финансовыми организациями, аккредитованными в МВФ и ООН.

Необходимо также срочно решить вопрос о трансформации золотовалютных резервов (ЗВР) в товаровалютные резервы (ТВР) с созданием клиринга на базе компенсационных сделок с дуальными товарами (то есть товарами, обладающими одновременно и товарными, и валютными свойствами) и отработкой эмиссионных процедур, обеспечением которых может выступать расчетное золото (инновационный финансовый инструмент, обеспечивающий внутреннюю меру стоимости).

На базе расчетного золота становится возможным создание расчетно-клиринговой системы стран ЕАЭС, позволяющей осуществлять расчеты между странами — участницами союза в национальных валютах, осуществлять взаиморасчеты с третьими странами без использования долларов и других резервных валют.

Научно-теоретическое обоснование создания двухконтурной национальный валютно-финансовой системы и новых финансовых неэмиссионных инструментов ее обращения в настоящее время проводятся под эгидой Аппарата Совета безопасности РФ, Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и Министерства науки и высшего образования РФ. К этой работе подключены ряд научных институтов и высших учебных заведений: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», АНО «Национальный институт развития», находящийся под научно-методическим руководством ООН РАН, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» и другие.

Заинтересованность в реализации, разработке и внедрении предлагаемых финансовых инструментов и технологий была проявлена и со стороны Государственной корпорации «Ростех» и финансовых организаций ЕАЭС.

Авторы:

Сергей Рябухин экономист д.э.н., вице-президент Международного Союза экономистов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

Михаил Минченков экономист заместитель директора НИИ «Инновационные финансовые инструменты и технологии» РЭУ имени Г.В. Плеханова