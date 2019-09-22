Жевательная резинка празднует день рождения
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171 год назад, 23 сентября 1848 года американец Джон Куртис у себя дома произвёл первую жевательную резинку.
Впрочем, попытки человечества создать разновидность конфеты, которая состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок, фиксировались и раньше. Так, самая первая жевательная резинка датируется VII-II веками до нашей эры — она была обнаружена на раскопках в Северной Европе и представляла собой куски смолы с отпечатками человеческих зубов.
Древние греки жевали смолу дерева мастика. А индейцы Южной Америки для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподилла или смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы, создавшие свой вариант жвачки — из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска.
Новую жизнь жевательная резинка получила в 1869 году благодаря изобретателю Томасу Адамсу, который создал её производство на основе каучука. Потребителю его изделия пришлись по вкусу, и Адамс занялся серийным производством, запатентовав в 1871 машину для её автоматического производства. Тогда же он придумал улучшить вкус жвачки экстрактом лакричника.
В СССР долгое время жевательная резинка не производилась и не импортировалась, а появившиеся ближе к закату Советского Союза аналоги значительно уступали импортным по вкусовым качествам и красочности упаковки. Поэтому привезённые из-за границы жвачки были предметом вожделения советских детей и подростков. В начале 1990-х годов, когда жевательные резинки стали импортироваться, в подростковой среде сложилось массовое поветрие собирать фантики и вкладыши от жвачек, которые выступали не только объектом коллекционирования, но и предметом азартных игр среди школьников.