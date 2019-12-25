Кто открыл радий

121 год назад, 26 декабря 1898 года, французские химики Мария и Пьер Кюри впервые получили радий. Это один из самых радиоактивных элементов.

Супруги Кюри обнаружили, что отходы, остающиеся после выделения урана из урановой руды, более радиоактивны, чем чистый уран. Из этих отходов после нескольких лет интенсивной работы химики выделили два очень радиоактивных элемента: полоний и радий. Первый был назван в честь родины Марии — Польши. Название второго элемента происходит от латинского слова «radius» — «луч» (связано с излучением ядер атомов Ra).

26 декабря 1898 года Пьер и Мария Кюри официально сообщили об открытии радия. А в 1902 году Кюри и Андре Дебьерн выделили чистый радий путём электролиза.

За открытие радия и полония супруги Кюри получили Нобелевскую премию. Получить чистый радий в начале 20 века стоило огромного труда. Мария Кюри трудилась 12 лет, чтобы получить крупинку этого вещества. Чтобы получить всего 1 грамм чистого радия, нужно было несколько вагонов урановой руды, 100 вагонов угля, 100 цистерн воды и 5 вагонов разных химических веществ.

В начале ХХ-го века радий считался полезным — его добавляли в хлеб и шоколад, кремы для лица и средства для повышения тонуса. И до 1970-х годов радий использовали для изготовления светящихся красок, которые применяли в различных циферблатах, различных приборах, часах и даже елочных игрушках для свечения. Со временем из-за деградации люминофора краски переставали светиться, однако радий продолжал излучать. Сейчас вместо радия в светящихся красках используют менее опасный тритий.

К сожалению, об опасности радия люди узнали позже. А этот элемент обладает высокой радиотоксичностью. Накапливаясь в организме, радий вызывает остеопороз, злокачественные опухоли костей и кроветворных тканей. Мария Кюри преждевременно скончалась именно по причине хронического отравления радием.