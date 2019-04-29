Что сказал первый президент США во время инаугурации

230 лет назад, 30 апреля 1789 года, в Соединённых Штатах Америки состоялась церемония инаугурации первого президента Джорджа Вашингтона.

Хотя это была первая в истории инаугурация президента США, она заложила далеко не все традиции данной церемонии. Так, свою первую клятву народу он произнёс на балконе ныне снесенного Федерал-холла в Нью-Йорке. Объясняется это просто: Вашингтон стал столицей США только в ноябре 1800 года. А Капитолия, где заседает американский конгресс и где сегодня обыкновенно вступают в должность избранные президенты, к моменту первой инаугурации вовсе не было.

Одной из традиций американской инаугурации является произнесение президентом речи после присяги. Однако Джордж Вашингтон, впервые вступая на высокий пост, хотя и написал свою речь, но так и не произнёс.

Всё его выступление ограничилось принесением присяги, как того требует американская конституция:

«Я <имя> торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединённых Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединённых Штатов».

Сказав это, Вашингтон положил руку на Библию и добавил: «Да поможет мне Бог». По некоторым данным, первый президент открыл священную книгу, волей случая это оказалась 49-я глава Бытия.

Этот момент стал неотъемлемой традицией инаугурации: с тех пор почти все президенты США клялись на Библии и завершали свои клятвы обращением к Богу, хотя это не предусмотрено законами.

Ещё одна часть инаугурации — салют — также была заложена именно 30 апреля 1789 года. Правда, организовали его сами жители Нью-Йорка на собственные деньги.

За время своего президентства Джордж Вашингтон создал основы для существования республиканского федерального государства. В своей политике он придерживался консервативного курса, и не являлся сторонником демократических преобразований. Авторитет первого президента был настолько высок, что он был переизбран на второй срок. На предложение выдвинуться и в третий раз Вашингтон ответил отказом.