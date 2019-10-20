Когда произошло Трафальгарское сражение

Трафальгарская битва прогремела 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар на Атлантическом побережье Испании.

Это сражение между английским флотом из 27 линкоров и 4 фрегатов и франко-испанской эскадрой из 33 линкоров и 5 фрегатов стало главной морской битвой XIX века.

Франция планировала объединить французский флот и флот союзников, для того, чтобы взять под контроль Ла-Манш, что, в свою очередь дало бы возможность Великой Армии (так называлась часть наполеоновской армии) вторгнуться в Англию.

Французско-испанский флот под командованием адмирала Вильнева вышел из порта Кадис на юге Испании 18 октября 1805 года. И у мыса Трафальгар в Атлантическом океане вдоль юго-западного побережья Испании французы с испанцами встретили британский флот.

Английскими силами командовал вице-адмирал Горацио Нельсон, а объединённым флотом Франции и Испании — адмирал Пьер Шарль Вильнёв, под началом которого находился командир испанских сил, адмирал Федерико Гравин.

Сражение было жестоким, но Королевский английский флот показал свой опыт и подготовку в морских сражениях и победил в морской битве у Трафальгара превосходящие силы противника.

Англия разгромила французо-испанский флот, взяла Вильнёва в плен и при этом не потеряла ни одного корабля, хотя ведущие корабли были сильно изувечены, а флагманский корабль адмирала Нельсона был практически выведен из боя. Зато потери другой стороны были намного значительны — французы с испанцами потеряли двадцать два корабля.

Однако командующий английским флотом Нельсон погиб в результате смертельного ранения — пуля раздробила ему позвоночник, а Гравин умер через несколько месяцев после сражения из-за полученных ран.

День Трафальгарского сражения сегодня отмечают в Англии, устраивая в честь победы своей страны праздничные мероприятия.