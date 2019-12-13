Когда Руаль Амундсен достиг Южного полюса

14 декабря 1911 года норвежский полярный путешественник-исследователь Руаль Амундсен первым достиг Южного полюса, на месяц опередив экспедицию Роберта Скотта.

С детских лет Амундсен мечтал о путешествиях и экспедициях на север. В 1889 году его кумиром стал полярный исследователь Фритьоф Нансен, только что вернувшийся из своей Гренландской экспедиции. Юный Роальд был потрясен сообщениями о походе Нансена через покрытый льдом остров, он мечтал, что однажды станет таким же знаменитым.

Проучившись два года на медицинском факультете и получив наследство после смерти матери, он решил целиком посвятить себя подготовке к грядущим путешествиям. Он пять лет изучал морское дело, нанимаясь на разные суда. В 1897 году его мечты начинают сбываться: в качестве помощника капитана Амундсен отправляется в экспедицию к Южному полюсу на корабле «Бельжика». Возглавлял экспедицию бельгийский лейтенант Адриен де Жерлаш. Благодаря этому путешествию Амундсен смог познакомиться с суровыми условиями околополярной зоны, чтобы лучше подготовиться к своему первому самостоятельному путешествию.

Купив небольшое судно «Йоа», в 1903 году он отправился в арктическую экспедицию. Вместе с шестью товарищами Амундсен открыл Северо-западный проход из Атлантического океана в Тихий. Обратно на родину Амундсен вернулся лишь осенью 1906 года, и сразу же был признан национальным героем.

После своего триумфального возвращения деятельный норвежец начал готовиться к новому путешествию, к Северному полюсу. Но экспедиции не суждено было состояться: во время подготовки к ней пришло известие о том, что американец Фредерик Кук стал первым человеком, достигшим этой точки земли. А еще год спустя о том же заявил американец Роберт Пири, оспаривавший первенство Кука.

Амундсен поменял свои планы и в августе 1910 года отправился в Антарктику. 13 января 1911 года «Фрам» причалил к ледяному барьеру Росса. Команда Амундсена начала готовиться к экспедиции, тренируясь, вновь и вновь проверяя каждую мелочь, и размещая склады с продовольствием вдоль намеченного маршрута к полюсу. 19 октября 1911 года Амундсен и его команда отправились в путь. Его отряд выбрал в качестве средства передвижения проверенный веками способ — собачьи упряжки.