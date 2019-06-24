Когда был последний концерт группы «Кино»

29 лет назад, 24 июня 1990 года в Москве на стадионе Лужники состоялся последний концерт легенды русского рока Виктора Цоя и группы «Кино».

После этого выступления Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведённый музыкантами группы «Кино» уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 и получил название «Чёрный альбом». Смерть музыканта стала шоком для множества поклонников, несколько фанатов даже покончили с собой. Тысячи человек пришли на похороны Виктора.

Согласно официальной версии 15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут Виктор Цой погиб в автокатастрофе. ДТП произошло на 35 километре трассы «Слока — Талси» под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. Считается, что Цой заснул за рулём и его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус». Поскольку лидером и автором почти всех текстов и музыки группы «Кино» был Виктор Цой, после его смерти, коллектив, выпустивший, в общей сложности, за девять лет на студийных альбомах более ста песен, прекратил существование.

Место работы музыканта стало объектом паломничества многочисленных фанатов со всех стран постсоветского пространства. В Кривоарбатском переулке в Москве появилась так называемая «стена Цоя», которую поклонники группы исписали надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви к творчеству группы. Там же планировали установить музыканту памятник: босиком и сидящему на мотоцикле. Однако из-за возражений жителей окрестных домов и самих поклонников Виктора Цоя памятник установлен не был.

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Скульптура наконец была установлена в июле 2009 года в Санкт-Петербурге на Невском проспекте рядом с кинотеатром «Аврора» перед презентацией фильма Алексея Учителя «Последний герой» — документальной работы о Викторе Цое. В 2015 году памятник перенесли и установили в городе Окуловка Новгородской области, на площади у железнодорожного вокзала. Памятник музыканту также был установлен на месте его гибели — на трассе под Ригой.

«Кино» часто находит отражение в массовой культуре, оставленное ими наследие высоко оценивается сегодняшними обозревателями и музыковедами.